Il segreto anticipazioni spagnole: che fine ha fatto Maria?

Un nuovo evento drammatico potrebbe coinvolgere Puente Viejo soprattutto Alfonso e Emilia. La coppia potrebbe subire un duro colpo e la cosa avrà a che fare con la figlia Maria e la sua famiglia scappata a Cuba per evitare di essere ancora presi di mira dalla perfida Francisca. Ma scopriamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap Il segreto che al momento stanno andando in onda in Spagna.

Il segreto anticipazioni spagnole: che fine hanno fatto Maria e la sua famiglia?

Nelle prossime settimane Alfonso ed Emilia potrebbero ricevere una notizia a dir poco sconcertante che gli provocherà un intenso dolore: sono scomparsi Maria e la sua famiglia: essi si erano trasferiti a Cuba per scappare da Donna Francisca inscenando la loro morte cosa che ora potrebbe essere vero.

Un lutto insopportabile per Alfonso e Emilia: infatti Maria, Gonzalo la piccola Esperanza e Beltram potrebbero essere morti. Cuba verrà colpita da un ciclone fortissimo che spazzerà via la cittadina. Aurora verrà a conoscenza del fatto e avvertirà subito Emilia e Alfonso. A questo punto Emilia si recherà all’ufficio postale per inviare un messaggio alla figlia ma purtroppo non arriverà nessuna risposta.

Ed ecco che la coppia penserà bene di partire per Cuba destando sospetti a Donna Francisca alla quale sembrerà strano che i due partano propri per Cuba: a fare che? La verità su Maria in pochi la sapevano tra cui anche Raimundo che dovrà stare attento a non farsi scoprire dalla perfida donna. Se dovesse venire a conoscenza di ciò la donna potrebbe vendicarsi e chissà che cosa architettare stavolta.

Ovviamente Francisca non si farà cogliere impreparata e perciò incaricherà i suoi uomini di far pedinare la coppia. Scoprirà la verità? Al momento non si sa ancora nulla s ciò e perciò non ci resta che seguire la soap e vedere quali altri risvolti prenderà la soap.