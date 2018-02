Il segreto trame dal 12 al 16 febbraio 2018

Preparatevi ad una settimana molto caotica: a Puente Viejo ne accadranno delle belle e molti colpi di scena colpiranno alcuni dei personaggi della soap iberica Il segreto. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella cittadina di Puente Viejo.

Il segreto trame settimanali dal 12 al 16 febbraio 2018

Belen è in paese con una vicina e Nicolas si offre di andare a cercarla. Cristobal firma i documenti che gli da’ Francisca ma sospetta qualcosa. Neanche Severo è tranquillo perché le ricerche che ha fatto con Carmelo sembrano indicare che Francisca stia cercando di ingannarli e poco dopo Adela lo conferma.

Francisca confessa a Raimundo di aver deciso di impossessarsi delle proprietà di Severo, ma lui cerca di dissuaderla. Hernando torna a casa all’improvviso e trova Camila, Beatriz e Nicolas in compagnia della piccola Belen. Hernando si arrabbia con la moglie per avergli tenuto nascosto il piano.

Matias, Nicolas e Alfonso intrattengono Onesimo e Hipolito parlando in modo incomprensibile per farli arrabbiare. Donna Francisca convince il sergente Cifuentes a organizzare delle squadre di ricerca per catturare Garrigues. Matias e Beatriz sistemano il loro nido d’amore. Nel frattempo Fe si scontra con la futura moglie di Mauricio che non è affatto la donna che vol far credere.

Severo minaccia nuovamente Donna Francisca e la perfida signora di Puente Viejo sembra stavolta non avere vie di fuga. Severo aggredisce Donna Francisca ma l’intervento di Raimundo evita che la situazione degeneri. Emilia inizia a sospettare che il disegno delle more sia stato fatto in realtà da Beatriz.

Lunedì Il segreto andrà in onda anche in prima serata sempre su Canale 5. Intanto preparatevi che nella soap faranno ingresso nuovi personaggi che renderanno Il segreto ancora più movimentato e ricco di colpi di scena che come sapete è dietro l’angolo. Connessi perciò per le prossime puntate dove non mancheranno di certo trame coinvolgenti.