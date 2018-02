Un posto al sole trame settimanali dal 12 al 16 febbraio 2018

Un posto al sole è la soap made in Italy che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20:40. Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate in onda la prossima settimana. Soap di successo che riesce grazie alle loro storie a emozionare sempre di più il telespettatore.

Un posto al sole trame tv dal 12 al 16 febbraio 2018

Giovanna ha dei sospetti sulla morte di Salvo Prisco avvenuto proprio quando si era finalmente deciso a testimoniare contro il padre e si confida con Franco. Sfidato da Arianna, Patrizio deve ingegnarsi per organizzare la festa di carnevale al Vulcano ma potrà contare sull’aiuto di Vittorio.

Mentre Giovanna solleva dei dubbi sul possibile assassino di Salvo Prisco, Luisa affronta Franco. La festa di carnevale al Vulcano è l’occasione per mettere a confronto Patrizio e Rossella, ma non tutto va come previsto. Peppino da’ una credibile spiegazione alla propria presenza nel reparto in cui era ricoverato Salvo.

Nel frattempo vengono alla luce le vere circostanze della morte del ragazzo. Rossella continua a recarsi da Diego, benché lui l’abbia invitata a tenersi lontana. Anche se Peppino sembra essere fuori da ogni sospetto la morte di Salvo lascia senza risposta molti interrogativi. Nel frattempo Franco e Angela sono di nuovo vicini. Sandro si imbatte in una vecchia conoscenza del palazzo. Guido trova una soluzione per la gelosia di Mariella.

Interrotti mentre erano sul punto di baciarsi, Franco e Angela riflettono turbati su quel momento di forte intimità. Il ritorno di Alberto risulta decisamente sgradito a Renato, Mariella inizia a cambiare atteggiamento.

Queste sono le trame che andranno in onda la prossima settimana.