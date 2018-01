Il segreto trame settimanali dal 6 al 12 gennaio 2018

Il segreto dopo le festività natalizie torna a gran ritmo con le sue trame avvincenti che ogni giorno catturano milioni di telespettatori che aspettano con ansia le storie di Francisca e degli altri personaggi della soap.

Anticipazioni Il segreto dal 6 al 12 gennaio 2018

Matias sta per sposare Marcela, ma è assalito da mille dubbi. Nel frattempo Hernando propone a Beatriz di accompagnarlo a Madrid per evitare l’umiliazione di dover assistere al matrimonio dell’ex fidanzato.La ragazza però decide di restare a Puente Viejo e all’ultimo minuto si presenta in chiesa accompagnata da Lucia.

Don Anselmo e Don Berengario svelano a Don Gaspar la vera identità di Cristobal. Matias e Marcela stanno per dichiararsi amore eterno quando Beatriz irrompe in chiesa. Nel frattempo Nicolas prepara la proiezione della pellicola in cui compare Mariana.

Don Gaspar ordina a Cristobal di partire con lui per Madrid ma quest’ultimo non vuole rinunciare alla sua vendetta. Beatriz non riesce a darsi pace per il matrimonio di Matias. Donna Francisca vuole allontanare Mauricio da Fe e perciò si impegna per trovargli una fidanzata.

Don Gaspar non riesce a convincere Cristobal a partire con lui. Severo decide quindi che è giunto il momento di affrontare Garrigues. Carmelo attrae quest’ultimo in piazza dove Severo lo attende davanti a tutti. Quest’ultimo affronta Garrigues in piazza ma l’ex intendente minaccia vendetta davanti a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Beatriz viene eletta reginetta di bellezza mente Onesimo e Dolores vincono la gara di ballo.

Nel frattempo nella tenuta di Los Manantiales, Lucia tenta di togliersi la vita. Lucia si risveglia e cerca Hernando, Nel frattempo al Paese Cristobal è furioso e intende vendicarsi di tutto. Nonostante Adela ami Carmelo, non riesce a dimenticare il passato: sola con Gracia le confessa tutto. Francisca, che ha trovato una moglie per Mauricio, cerca di non intromettersi nella guerra tra Severo e Cristobal.