By Redazione

iPhone 8 arriva il modello 3D e non piace

E’ ormai imminente la prossima generazione dell’Apple iPhone 8, ci dovremmo trovare ora a circa quattro mesi di distanza dall’annuncio. In realtà con i tanti rumors, il nuovo iPhone di Apple diventa meno misterioso ogni giorno che passa. Innumerevoli le voci e le relazioni che stanno inondando il web ormai da mesi, e ci sono una serie di indizi che sono coerenti da quasi tutte le fonti. Sappiamo che l’iPhone 8 sarà di gran lunga meno “grosso” rispetto all’iPhone 7 Plus, eppure sarà caratterizzato da un display più grande. Sappiamo anche che il display sarà un pannello OLED, e coprirà praticamente tutto il corpo della scocca, grazie alla riprogettazione dei componenti interni e la rimozione del tasto home fisico.

La scorsa settimana, abbiamo dato al mondo il suo primo sguardo secondo quanto si è appreso da numerose fonti in base al progetto della Apple. Poi, in queste ore, è apparso un video del modello 3D del nuovo iPhone 8. Gli utenti, pare, siano un po ‘preoccupati del fatto che questi prototipi sono un po’ “brutti”, ma questo al momento non dovrebbe affatto preoccupare.

I disegni del nuovo iPhone di Apple sono cambiati molto nel corso degli anni, ma c’è una cosa che è rimasta costante: l’iPhone è sempre stato un dispositivo che ha letteralmente sbaragliato il mercato. Anche adesso, con un design iPhone che è praticamente datato a tre anni, l’iPhone 7 e 7 Plus sono ancora tra i telefoni più di tendenza. In effetti, l’anno scorso Google e HTC hanno talmente tanto amato il modello Apple da rispecchiarlo nei vari Pixel e Pixel XL.

Nel 2017, il modello di punta di Apple iPhone 8 potrebbe subire un makeover di progettazione, qualcuno dice che sarà cambiato da cima a fondo. La parte anteriore e posteriore saranno realizzate in vetro arrotondato mentre l’acciaio inossidabile lucido è previsto che circonderà tutto il bordo. Bisogna ovviamente capire che i disegni dei prototipi iniziali non rispecchiano certamente la raffinatezza di quello che sarà il risultato finale, ovvero dell’iPhone reale.