La Nasa prepara il terreno per ufficializzare la verità sugli alieni

La NASA non ha mai trovato tracce di vita aliena fino ad ora?

Da diverso tempo si discute sulla possibilità che la stessa agenzia spaziale della Nasa, si stia progressivamente preparando a lanciare la bomba sull’effettiva esistenza di altre forme di vita oltre alla nostra.

Tempo fa il famoso gruppo hacker Anonymous ha pubblicato un video su YouTube suggerendo che l’agenzia spaziale era praticamente pronta per annunciare la scoperta della vita oltre la Terra. Il video ha avuto un enorme successo online, talmente grande che il capo dell’agenzia spaziale, Thomas Zurbuchen, ha voluto affrontare l’argomento.

“Contrariamente ad alcuni rapporti, non ci sono annunci in attesa della NASA per quanto riguarda la vita extraterrestre“, ha voluto precisare Zurbuchen tramite Twitter.

“Siamo soli nell’universo? Anche se non sappiamo ancora, ci saranno delle missioni che potrebbero aiutare a rispondere a questa domanda fondamentale“, ha aggiunto in un altro tweet oggi.

Il video di Anonymous non si concentra sui documenti hackerati o altre informazioni similari, ma piuttosto sulla testimonianza che Zurbuchen ha fornito durante un’audizione del comitato per la scienza, lo spazio e la tecnologia della Camera dei rappresentanti.

Durante la conferenza, chiamata “I progressi nella ricerca della vita“, Zurbuchen illustrò i progressi compiuti dalla NASA nella caccia alla vita nel cosmo. Ha citato, tra le altre cose, le migliaia di pianeti extrasolari individuati dal telescopio spaziale Kepler dell’agenzia spaziale, la recente scoperta dell’idrogeno nei geyser che esplodono dal polo sud della luna di Saturno Encelado e la possibile individuazione di pennacchi di vapore acqueo emanati dal satellite di Giove, Europa.

“Tenendo conto di tutte le diverse attività e missioni che sono specificamente alla ricerca di prove di vita aliena, siamo sul punto di fare una delle scoperte più profonde e senza precedenti nella storia“, ha detto Zurbuchen durante l’udienza.

Nel video recente, Anonymous prende la seconda metà di questa frase praticamente la analizza in questo senso:

“NASA: ‘L’umanità sta per scoprire la vita extraterrestre‘”, certamente come riporta il portale livescience.com, questa interpretazione non è assolutamente sbagliata, ma quel “siamo sul punto di fare una scoperta” è certamente diverso da una vera e propria conferma ufficiale, oppure parliamo sempre di insabbiamenti e occultamento di prove al fine di tenere allo scuro le persone?