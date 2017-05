Lele Mora crede all’amore tra Fedez e Chiara Ferragni

By Angela Sorrentino

Se già da mesi la storia tra Chiara Ferragni e Fedez, giovani, ricchi e innamorati, aveva fatto discutere in tanti, insinuando il dubbio che il loro non fosse amore sincero ma una trovata pubblicitaria, la cosa si è enormemente amplificata in seguito alla di lui proposta di matrimonio.

Inginocchiato sul palco dell’arena di Verona, dinanzi a migliaia di fans che sventolavano cuoricini e in diretta radiofonica, Fedez ha dato alla sua Chiara, neo trentenne, un diamante splendente e le ha chiesto la mano, che lei ha concesso tra le lacrime.

Tra chi insinua che sarà un matrimonio riparatore, dato che c’è anche chi crede che la blogger sia in dolce attesa, e chi pensa che i due abbiano fatto di se stessi e del loro amore un brand milionario, anche Lele Mora, ex agente dei vip che sta cercando di riprendere in mano la sua vita, ha voluto esprimere la sua opinione al riguardo.

“Mi è sembrata una cosa sincera, Fedez ha raggiunto un grande successo, Chiara Ferragni è ricca di famiglia, non hanno bisogno di farsi pubblicità. Credo che questo sia un amore vero”, ha spiegato intervistato da Radio Cusano Campus.

“Il mondo dello spettacolo è pieno di ingratitudine, ma con me ci sono diverse persone che si sono comportate bene”, ha poi spiegato riguardo alla sua situazione, intervenendo nel programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: “Ho ricevuto parole di conforto da persone che non sono nel mondo dello spettacolo – ha fatto sapere – ma anche da qualcuno che lavora in questo mondo, persone di un altro spessore. Ancora oggi frequento qualcuno, da Ornella Muti a Sabrina Ferilli, da Patty Pravo a Luisa Corna”.

Infine anche un commento sul Modena Calcio: “Lì è stato travisato quello che è il mio ruolo. Io conosco tantissime persone, il mio ruolo in questo momento è mettere insieme chi fa business, e so farlo, perché ho fatto una vita di rapporti. Caliendo è molto furbo e intelligente, il Modena Calcio potrebbe diventare una grande squadra, servono soldi, se trova la persona giusta, e potrebbe trovarla, so che stanno parlando, lui è riuscito a fare molto, ha gestito i più grandi giocatori del mondo, credo che riuscirà a portare a termine la sua missione”.

Ricordiamo che Mora, 62 anni, è stato condannato per spaccio di droga, evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione per una pena complessiva di 6 anni e un 1 mese di reclusione che sta scontando in affidamento alla comunità Exodus di Don Mazzi.