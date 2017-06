Max Biaggi dimesso dopo 18 giorni

Finalmente dopo ben 18 giorni di degenza ieri è stato dimesso dall’ospedale San Camillo di Roma Max Biaggi che ricordiamo aveva subito un grave incidente in moto ed era rimasto in codice rosso per parecchi giorni.

All’uscita dall’ospedale si è fermato a parlare con giornalisti e fotografi che lo attendevano con ansia: in molti gli hanno chiesto se questo incidente lo avesse convinto a non correre più in moto ma Biaggi ha giustamente risposto che è ancora presto per prendere una tale decisione e poi ha dichiarato: “Sto bene e voglio ringraziare tutta l’equipe del centro di rianimazione che mi ha accudito e il professore Cardillo che mi ha operato e in pratica mi ha salvato anche la vita, e non è da poco. Oggi è una bella giornata e sono felice”

Accanto a lui la fidanzata storica Bianca Atzei che gli è stata sempre accanto come hanno dimostrato in questi giorni le numerose foto fatte assieme al campione e le dichiarazioni della cantante la quale ha sempre sperato per il meglio e ne era sicura supportata soprattutto dal grande amore che li lega.

E quindi archiviata questa brutta esperienza non ci resta che augurare una pronta ripresa al campione e un grande in bocca al lupo.