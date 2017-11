Con il Natale 2017 arriva anche il momento dei regali, spesso mancano le idee sia per il proprio partner che per i parenti e gli amici, ma cosa ancor più difficile sono quelli dei bambini.

Visto che oggigiorno i bambini sono diventati iper-tecnologici, proviamo a dare un’occhiata alle ultime novità disponibili tra i produttori di gadget e giocattoli, andiamo per ordine considerando anche le classifiche di vendita e soprattutto i prodotti “di tendenza” e proviamo appunto a stilare una lista dei migliori regali tecnologici per bambini.

Hatchimals Surprise

E’ stato praticamente il gadget più diffuso dello scorso anno, in cima alle classifiche di vendita e divenuto un vero e proprio must, si tratta di un giocattolo molto divertente soprattutto per chi ha fratellini o sorelline.

L’uovo infatti contiene due magici gemelli interattivi che vengono fuori da un uovo che si schiude realmente, i neonati si comportano poi di conseguenza reagendo alle luci e ai suoni esterni, ma non è così semplice perché bisognerà prima di tutto seguire le istruzioni per riuscire a far schiudere l’uovo ed ha scoprire che tipo di gemelli verranno fuori, l’offerta potrete trovarla a questo link: Hatchimals 6037097 Hatchimals Surprise Giravens Personaggi Assortiti

Hexbug Battlebots Arena

Per chi non li conoscesse si tratta della famosa serie di intrattenimento legata alle battaglie di robot altamente tecnologici, Robot Wars è basata su una sfida fatta da team che creano il loro robot personalizzato per combattere in un’arena, l’Hexbug Battlebots Arena ripropone perfettamente, in versione ovviamente ridotta, l’arena originale della serie tv e due robo pronti per il combattimento, ovviamente i robot sono progettati per andare in pezzi totalmente e successivamente ricomporsi per una nuova battaglia. L’offerta per il lettori a questo link: Hexbug Battlebots Arena

Fur Real Friends

I giocattoli Furreal della Hasbro offrono una incredibile esperienza di gioco e di studio, il piccolo animale riprodotto, in questo caso una tigre (Tyler) è un “coccoloso” cucciolo che però ha una personalità tutta sua, interagisce con il mondo circostante, con le reazioni delle persone e soprattutto ruggisce realmente. Un’offerta per i letto possiamo trovarla a questo indirizzo: Fur Real Friends – Tyler

VTech Fotocamera per bambini KidiZoom

Una versione molto robusta per bambini di una vera e propria fotocamera tecnologicamente avanzata, la Hasbro presenta questa linea insieme a tante altre novità come lo smarpthone giocattolo, la gamma di di fotocamere Kidizoom e smartwatch di Vtech possiede delle innovazioni veramente incredibili. La fotocamera Kidizoom DUO dispone di una fotocamera frontale accanto a quella sul retro. Esso include alcuni filtri incorporati e include anche giochi per giocare direttamente sul dispositivo. La fotocamera Kidizoom Flix può essere montata sul treppiede e offre funzionalità per intrattenere i bambini più grandi: dalla modalità di guardia, per controllare ad esempio cosa fanno i bambini in camera, alla rotazione della telecamera ma anche un registratore vocale e numerosi effetti incorporati. L’offerta per i lettori a questo link: VTech – Fotocamera per bambini KidiZoom Duo, colore: Rosa