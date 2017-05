Mike Bird da finalista ed eliminato: si racconta

Oggi dedichiamo la nostra attenzione alla trasmissione Amici, la cui finale andrà in onda sabato sera: in finale sono arrivati i due ballerini Sebastian e Andreas e due cantanti Riccardo e Federica.

Tra gli ultimi eliminati.c’è stato il cantante Mike Bird che molti invece davano per finalista visto il percorso sempre in crescendo.che il ragazzo aveva fatto all’interno della scuola di amici.

Grande delusione per il ragazzo che davvero non si aspettava l’eliminazione poiché negli ultimi tempi anche i giudici gli avevano fatto mille complimenti per le sue esibizioni e soprattutto perché era migliorato e di molto rispetto a quando c’era come coach Morgan.

In questi giorni Mike parlando della sua esperienza ad Amici ha raccontato tutto il.periodo passato nella scuola televisiva ripercorrendo tutte le fasi, dagli esordi e il cattivo rapporto con Morgan fino alle voci che lo volevano fidanzato con la cantante Shady anch’essa eliminata.

Mike ha detto tra l’altro: “Ho vissuto questa esperienza in modo abbastanza razionale. La botta dell’uscita è arrivata e l’ho digerita, anche se rimango comunque un po’ amareggiato, ovviamente”

Noi come redazione gli auguriamo che possa dimostrare se e quanto vale nella realtà del panorama musicale.