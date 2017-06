Nokia 9 tanto potente da competere con il Galaxy S8

By Redazione

Pubblicate su Weibo arriva uno screenshot che rivela alcune caratteristiche del nuovo dispositivo Nokia, un display da 2560 x 1440, processore Qualcomm Snapdragon 835, 4GB di RAM, 64 GB di storage, e doppia fotocamera da 13 megapixel.

Con queste informazioni si potrebbe dire che la Nokia conferma quanto un po’ tutti si attendevano o speravano, già precedenti rumors avevano confermato come il Nokia 9 potrà offrire le stesse specifiche di fascia alta come il Galaxy S8 o il OnePlus 5, e di altri smartphone di fascia alta.

Lo smartphone di fascia alta della Nokia è menzionato con il numero di modello TA-1004, le specifiche tecniche del telefono mostrano un display qHD e un sistema operativo Android 7.1.1 Nougat, processore come detto Snapdragon 835, come d’altronde era stato previsto per lungo tempo, ed avrà 4 GB di RAM.

GeekBench però un paio di giorni fa ha menzionato il Nokia 9 come un dispositivo con 8GB di RAM, dunque non è ancora ufficialmente chiaro se il telefono sarà disponibile con 8GB o 4GB di RAM, tuttavia la scelta più logica sembra ricadere su una memoria RAM 4GB così come il recente Samsung Galaxy S8.

Dettagli della fotocamera sono menzionati anche su AnTuTu, che parla di doppia fotocamera da 13 MP + 13 MP, questo potrebbe indicare la presenza di una fotocamera da 13 megapixel sulla parte anteriore o potrebbe anche significare che la parte posteriore del telefono dovrebbe disporre di una configurazione con doppia fotocamera.

Sulla base di precedenti voci già trapelate il Nokia 9 dovrebbe essere disponibile con una dimensione dello schermo di 5,3 pollici e il telefono avrà una memoria interna storage di 64 GB, dotato di Quick Charge 4.0 dovrebbe contemplare un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante home.

Per quanto riguarda il costo il Nokia 9 dovrebbe essere commercializzato a 699 dollari negli Stati Uniti, 749 euro in Europa e 44.999 INR in India.