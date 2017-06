Patrizia Mirigliani e il duro attacco a Detto Fatto

Mentre sui social impazza la polemica tra sostenitori ed haters di Rihanna, che è stata accusata di essere grassa e di essere quindi un cattivo esempio per i suoi tantissimi seguaci, in Italia si cerca ancora di sdoganare la figura della donna in carne in televisione.

Sembra strano dirlo, eppure c’è bisogno ancora di sottolineare che la bellezza non ha taglia, ed anche con qualche kg in più si può essere belli e si può ambire ad essere un’icona di bellezza.

Lo stesso concorso di Miss Italia, che fino allo scorso anno apriva le sue porte solo alle miss fino a taglia 42, si è aperto alle donne cosiddette “curvy”, lanciando una sorta di “moda”, che diversi programmi ora stanno seguendo.

La cosa però non è andata affatto giù a Patrizia Mirigliani, patron appunto di Miss Italia, che si è scagliata contro Caterina Balivo ed il suo Detto Fatto a causa di un contest.

Detto Fatto Summer ha infatti organizzato un contest curvy top model dal 1 all’8 giugno in cui delle bellezze formose sfilano e vengono giudicate.

Proprio a questo proposito è intervenuta la patron di Miss Italia, parlando di scopiazzatura: “Qual è la coerenza della linea editoriale Rai – ha fatto sapere attraverso una nota a l’Ansa – che prima esclude sdegnosamente e poi valorizza quello che ha escluso? Ho sempre detto ‘Diffidate delle imitazioni!’, ma non avrei mai pensato di doverlo dire per un programma Rai”.

Non sfugge che la conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, è stata lanciata proprio da Miss Italia. Non solo: ad affiancarla nel contest Curvy Top Model è Elisa D’Ospina, nelle ultime edizioni madrina di Miss Italia Curvy, mentre da questo stesso concorso provengono cinque delle dieci ragazze in gara su Rai2 (Chiara Lembo, Julieta Harrow, Beatrice Bonetti, Chiara Barbaro e Marta Benincasa).

La Mirigliani però non solo è furiosa, ma è intenzionata ad andare persino in tribunale: “A parte i profili legali, compresi quelli relativi alla concomitanza del programma con la partenza del nostro Concorso Miss Curvy, che lascio ai nostri avvocati, sono senza parole”.