Parti in vacanza? Approfitta delle offerte e noleggia un’auto

Vacanze in vista? Sia che tu abbia optato per una fantastica isola del Mediterraneo, come la Sardegna o la Sicilia, sia per una città d’arte, scegliere un’offerta conveniente per il noleggio auto rientra molto probabilmente tra le tue priorità.

L’esigenza di risparmiare sul noleggio accomuna tutti i vacanzieri, ma altrettanto importante è firmare il contratto con una compagnia affidabile, per non avere inconvenienti e viaggiare in sicurezza.

Vediamo in sintesi quali sono gli elementi di scelta più importanti e perché Locaut può rappresentare un’ottima soluzione e il giusto compromesso tra risparmio e affidabilità.

Noleggio auto a breve termine: come scegliere le offerte migliori

Vuoi affittare una vettura last minute? Per prima cosa, fai attenzione ai costi nascosti che possono annidarsi nelle offerte più allettanti. I costi reali non sono sempre evidenti: non di rado, infatti, le tariffe di noleggio online possono sembrare molto convenienti a un primo sguardo ma, a conti fatti, risultare poco competitive.

Ad esempio, prevedere esborsi elevati per i servizi extra e per le garanzie aggiuntive.

Pensiamo, in particolare, alla copertura assicurativa: oltre alla Rc auto, l’automobilista ha a disposizione diverse formule per ridurre o azzerare la propria responsabilità in caso di incidente e di sinistro. Scegliere la copertura base consente di ridurre significativamente il costo giornaliero del noleggio.

A discapito, però, della propria serenità: nessuno, del resto, vuole farsi rovinare la vacanza dalla prospettiva di un risarcimento danni imprevisto.

Raggiungere cifre elevate per l’indennizzo è più facile di quanto si pensi, anche per apparenti banalità che possono verificarsi molto di frequente.

Non per questo dovrai rinunciare a noleggiare un’auto in vacanza: basta un minimo di attenzione, infatti, per smascherare le offerte civetta e per orientarsi sulle proposte più valide. In questo modo non dovrai limitare le tue opzioni e potrai spostarti liberamente nel luogo di villeggiatura ed esplorare comodamente i dintorni.

Auto a noleggio: vai sul sicuro con le offerte Locauto Rent

Ottimizzare il budget della vacanza è fondamentale, come lo è avere una chiara quantificazione dei costi del noleggio. Rivolgendoti a Locauto, azienda innovativa e emergente nel noleggio a breve termine, potrai affittare la vettura senza costi nascosti e, in aggiunta, approfittare di tanti servizi extra per organizzare al meglio la tua vacanza. Ad esempio, ritirare in autonomia l’auto 24 ore su 24, nell’eventualità che il tuo volo sia stato posticipato o cancellato, anche se gli sportelli delle compagnie di autonoleggio sono chiusi.

Nei principali aeroporti italiani è attiva la prenotazione flessibile, con prenotazione e consegna del veicolo fuori orario. La tua meta è la Sardegna? In questo caso potrai approfittare del servizio presso gli aeroporti di Cagliari, Olbia ed Alghero.

Sei diretto in Sicilia, per una vacanza on the road alla scoperta dei monumenti e delle spiagge più belle dell’isola? Gli uffici di noleggio Locauto ti aspettano a Catania, Palermo e Trapani, a breve distanza dal gate. Tutte le località più ambite del Belpaese sono servite da Locauto, inclusa la Puglia e il Salento, dove potrai scegliere fra gli scali di Brindisi e Bari.

Locauto Rent: come noleggiare l’auto online

Vuoi conoscere le tariffe di noleggio e le modalità di prenotazione e ritiro? Sul sito Locauto potrai selezionare in pochi minuti le tue preferenze e individuare facilmente tutte le opzioni disponibili: dalle tipologie di auto tra cui scegliere alle formule per la copertura assicurativa.

Le franchigie sono chiaramente dettagliate così come le modalità di liquidazione di eventuali danni e i costi di tutti i servizi extra. Per rendere la tua vacanza ancora più spensierata, potrai optare anche per le formule zero franchigia, grazie alle quali potrai azzerare la responsabilità per danni e furto e ridurre l’importo del deposito cauzionale.

Se, per le tue vacanze estive, hai scelto una delle località più richieste, ricordati di prenotare il prima possibile per non perdere le migliori offerte di noleggio!