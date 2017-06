By Federica Franco

Non uccidere 2 e Solo per amore: trame 21 giugno 2017

Domani, 21 giugno 2017 andranno in onda due fiction: Non uccidere 2 e Solo per amore destini incrociati. Ecco a voi le trame tv di queste due serie tv.

Non uccidere 2 Rai 2 prima tv

Episodio 7: seguendo in tv la notizia dell’omicidio di una donna, Elisa riscontra una forte somiglianza tra la vittima e sa figlia Livia, sparita di 3 anni. Il team indaga. Nel frattempo Giacomo chiede a Valeria di accompagnarlo al processo di Menduini.

Episodio 8: l’improvvisa morte di un’oncologa fa pensare al suicidio. Ma Valeria capisce subito che molte persone avrebbero avuto un motivo più che valido per ucciderla. Nel frattempo Giuseppe firma il consenso per l’operazione della figlia di Viola.

Solo per amore destini incrociati Canale 5 prima tv

Elena informa Andrea di quello che ha scoperto su Vittoria. Gloria viene a sapere che Marco ha fatto aggredire Gabriele come avvertimento e decide di affrontare una volta per tutte il marito.

Sono due fiction che stanno riscuotendo molto successo nonostante siano una contro l’altra.