Palinsesti Rai 2017/2018: quali serie tv che andranno in onda

Sono disponibili i nuovi palinsesti Rai per il nuovo anno televisivo. Ci saranno novità rilevanti in merito ai nuovi programmi che andranno in onda sulla rete di Stato. Il 28 giugno è stata presentata la lista delle nuove serie tv.

I programmi che andranno in onda la mattina saranno sempre gli stessi: in prime time andrà in onda la settima serie di Provaci ancora prof, molto attesa dai telespettatori, e la seconda serie della fiction Il paradiso delle signore. Ovviamente oltre ai ritorni delle nuove stagioni ci saranno anche delle novità rilevanti come le serie tv Scomparsa e Sirene: si tratta di fiction di genere fantasy.

Per quanto riguarda i programmi di intrattenimento avremo sempre Che tempo che fa presentato da Fabio Fazio e Tale e quale show di Carlo Conti. Tra le serate evento troveremo lo spettacolo di Andrea Bocelli e Elton John. Confermato anche Ballando con le stelle e lo show natalizio con Giorgio Panariello.

I programmi per i mattinieri saranno sempre UnoMattina condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, seguono le Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. Riconfermata anche La prova del cuoco che sarà del tutto rinnovata.