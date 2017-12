Prima intervista per la moglie di George Clooney

Un anno è mezzo fa c’è stato un grande matrimonio, un matrimonio che in tanti abbiamo invidiato, la celebrazione è avvenuta a Venezia. Stiamo parlando del matrimonio tra George Clooney e Amal Alamuddin. Oltre ad osservare le varie “paparazzate” sui giornali, e gli scatti che ritraggono le loro uscite, la bellissima avvocatessa non aveva mai rilasciato una vera intervista.

L’ultima volta che li abbiamo visti è stato proprio durante il loro prima anniversario, festeggiato mangiando del sushi in un ristorante di Los Angeles. Erano molto semplici e vestiti casual, se non fosse stato per i loro sorrisi cosi brillati e l’amore che traspariva negli occhi di entrambi, nessuno avrebbe mai pensato che quella cena fosse stata per festeggiare una ricorrenza importante come quella del loro anniversario.

Ma oltre alla loro storia d’amore, che ovviamente continua a gonfie vele, sembra che ci siamo alcuni problemi, nella zona Berkshine, dove George ha acquistato la Villa Aberlash, a causa della ristrutturazione, gli abitanti, abituati alla tranquillità, hanno cominciato a protestare per tutto il caos dei lavori. Per George non è affatto un problema, almeno per il volto sempre disteso e sereno negli scatti delle ultime settimane. Tornando invece alla moglie Amal Alamuddin, ad un anno e mezzo dal matrimonio, finalmente ha rilasciato la prima intervista .

L’avvocatessa di origini libanesi in primis racconta il piacere e l’apprezzamento che ha verso molte persone famose, i cosiddetti vip, e soprattutto per quelle che utilizzano la propria immagine a scopo benefico. Lei non si sente una vip, perché continua a svolgere lo stesso lavoro che faceva anche prima di conoscere George Clooney.

Spera di avere qualche attenzione in più, in modo tale da poter utilizzare, anche lei, la propria immagine ed il proprio tempo, nonchè le sue energie per scopi benefici. Abbiamo potuto costatare che la moglie di George Clooney oltre ad essere una ragazza bellissima, e anche una donna con un animo sensibile. Che dire George è un uomo veramente fortunato.