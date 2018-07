Quanto si gioca nei nuovi casino in Italia online

Che il gioco online sia in crescita, è un fatto assodato, a discapito dei casino tradizionali che navigano in cattive acque, ma quali sono i numeri relativi al gioco d’azzardo nei nuovi casino legali in Italia online? Prima di analizzare i dati relativi al gioco d’azzardo a distanza, diamo un occhiata al gioco in generale. I dati forniti da Agimeg, agenzia di stampa specializzata nel mondo dei giochi, ci forniscono il ritratto di una Italia presa da una forte passione per il gioco d’azzardo tout court. Lo scorso anno gli italiani hanno speso più di 100 miliardi di euro giocando, una cifra che è facile leggere come in aumento. Relativamente ai nuovi casino in Italia online solo nell’aprile del 2018, i nostri connazionali hanno speso ben 60 milioni di euro, segnando un +27,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Si tratta di una crescita davvero impressionante, da quando nel 2011 i nuovi casino online in Italia che offrono gioco a distanza, sono diventati legali, e comunque testimonia l’esistenza di un mercato in espansione costante.

Gioco e scommesse fluiscono verso i nuovi casino in Italia online

A livello europeo, l’Italia si posiziona al secondo posto dopo il Regno Unito per quanto riguarda la mole di gioco, al pari con Spagna e Portogallo, e se si considera la fiducia crescente nei confronti di un mondo relativamente nuovo, si può capire come i margini di crescita siano ben evidenti. Con l’inizio dei Mondiali di calcio, nuova linfa andrà al mondo già florido delle scommesse sportive. Aziende ben note agli italiani, come SNAI raccolgono gran parte delle quote, spartendole con portali relativamente più nuovi come Betway. Da un lato aumenta la fiducia che spinge sempre più persone a fare transazioni in internet: i nuovi casino in Italia online con logo AAMS, forniscono infatti tutte le garanzie per la protezione dei dati e dei conti di gioco. Dall’altro la facilità con cui si accede ai nuovi casino online legali in Italia, spesso anche tramite App, allontana sempre più persone dalle sale scommesse e agenzie di giochi fisiche, per portarle a scommettere e giocare nella comodità di casa propria, in cui il gioco è disponibile senza limiti di orari.

Il potere dei bonus nei nuovi casino online in Italia

I bonus di benvenuto, offerti da quasi la totalità dei nuovi casino in Italia online, è una delle caratteristiche che attraggono sempre più persone. Questo tipo di promozione che induce a fare un deposito, per ottenere bonus da giocare sul sito dell’operatore che lo offre, è totalmente assente nei luoghi di gioco fisico. Oltre a far propendere il giocatore per una modalità di gioco a distanza, lo spinge a depositare di più al momento dell’iscrizione su uno dei nuovi casino online in Italia. Una volta effettuato il deposito, il bonus che in genere va giocato entro un periodo di tempo predeterminato, per essere riscosso, spingerà al gioco, e così anche a sviluppare una certa abitudine. Inoltre spendendo il bonus, altro vantaggio per i casino, di ha il vantaggio dato dal fatto che il giocatore percepirà il gioco da bonus come gioco gratuito, e tenterà a provare tutti i giochi disponbili. Quando il bonus sarà terminato, il giocatore avrà la propria familiarità con l’operatore o il nuovo casino online che ha scelto tra tanti in Italia, e difficilmente tornerà a giocare nelle sale fisiche o nelle agenzie. E se proprio vorrà sperimentare qualcosa di nuovo andrà alla ricerca di un altro casino che offre bonus allettanti, ovviamente selezionandolo tra quelli che espongono il logo AAMS.

Difficilmente i casino tradizionali potranno competere con queste caratteristiche che sono destinate a delineare una trasformazione definitiva nel modo in cui il popolo del futuro praticherà il gioco d’azzardo.