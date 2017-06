Uomini e DOnne ormai Gemma Galgani è fidanzata ufficialmente

Se la maggior parte delle storie, quantomeno quelle poco serie, finiscono col primo caldo e con l’inizio delle vacanze estive, nel nostro caso ci troviamo proprio al fronte opposto: dopo tanto peregrinare, tanti pettegolezzi e anche tanta sofferenza, Gemma Galgani è ora certa di aver trovato un nuovo amore.

Se lo scorso anno, durante la sua permanenza a Uomini e Donne, la dama del trono over si era mostrata perdutamente innamorata di Giorgio, con il quale ha deciso di chiudere la storia per il mancato amore da parte di lui, ora, dopo numerose delusioni, pare sia riuscita a conquistare Marco Firpo.

L’annuncio, se non proprio ufficiale, è comunque arrivato dalla diretta interessata: Gemma ha infatti deciso di cambiare il proprio stato su Facebook, passando da single a impegnata.

La notizia si è diffusa molto velocemente e i fan non hanno esitato a commentare questa bellissima notizia.

Del resto solo poche settimane fa in una intervista aveva dichiarato: “Sono innamorata e ogni giorno che trascorriamo insieme non fa che aumentare il mio amore. E poi con Marco mi diverto con poco. Cerco solo serenità e benessere. Non voglio rivoluzionare né la sua vita, né la mia. Sono una donna indipendente: ho la mia casa a Torino, il mio lavoro di direttrice di sala in un teatro di Torino, non voglio la fede al dito, non voglio la convivenza. Voglio essere felice, serena. Io sono più lanciata di lui; lui ha un po’ più il freno a mano tirato. Ognuno ha i propri tempi e Marco non va forzato. L’ho già imparato a mie spese”.

Definizioni a parte, è indubbio che la dama torinese, grande star del trono over di “Uomini e Donne”, si diverte sempre più con il suo cavaliere: la loro estate è documentata da alcuni scatti su Instagram, che non lasciano dubbi su quanto sia forte il feeling tra i due.