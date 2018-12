Scommesse live sempre più in voga tra gli amanti del betting in Italia

Che le scommesse in Italia stiano riscuotendo un grande successo è ormai cosa risaputa ed infatti negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento esponenziale del volume di gioco, dati certificati anche dai Monopoli di Stato che è l’organo competente nel monitorare il gioco online in Italia.

Grazie alla grande offerta televisiva di tutti i maggiori campionati di calcio europei e non solo è praticamente possibile seguire tutti gli eventi in diretta e se un tempo molti giocavano la schedina prima di seguire l’incontro così da avere un po’ più di suspense nel vedere il match oggi è possibile giocare invece le scommesse live ormai su tutti i portali di gioco, con tutte le quote live aggiornate al momento, le più amate sono le scommesse live sul calcio, come era facile prevedere, ma anche il tennis è un altro sport su cui gli amanti delle scommesse sportive amano piazzare scommesse live.

Le motivazioni per cui si giocano le scommesse live sono molte ma le più importanti sono due ovvero la possibilità di vedere come si pongono in campo le due squadre prima di giocare e le quote decisamente migliori in alcune fasi degli incontri.

Vedere e capire come stiano giocando le squadre prima di scommettere è di grande aiuto ai giocatori che così hanno la consapevolezza di aver giocato un segno in base all’andamento reale della gara e non presupposto e questo aiuta molto soprattutto gli amanti delle giocate singole, ovvero su un solo incontro, ma anche chi ha già giocato la schedina in precedenza e vuole cambiare il suo pronostico finale.

Viene molto utilizzato il servizio di scommesse live anche per le famose coperture ovvero se manca solo un incontro per trasformare la propria schedina in vincente, si punta live sull’incontro l’opposto della prima giocata così si è sicuri di vincere in ogni caso.

L’altro motivo per cui le scommesse live stanno spopolando è perché ci sono diverse tipologie di giocata come ad esempio chi segnerà il prossimo goal oppure che non segnerà più nessuno e molte altre possibilità di giocata che nel tradizionale prematch non troviamo oltre ad avere anche quote maggiorate e calibrate rispetto all’andamento della partita e quindi più veritiere rispetto alle quote tradizionali e quindi con maggiore incasso in caso di vincita.

Le scommesse live sono davvero diventate popolari tra gli scommettitori tanto da aver spostato quasi più l’attenzione su di loro che non sulle classiche scommesse di un tempo.