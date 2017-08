Sharon Stone infiamma il web replicando Basic Instinct

Se gli inglesi si sono chiesti come la nostrana Pamela Prati, alla soglia dei 60 anni, riuscisse ad apparire così in forma e a dimostrare persino meno della metà dei suoi anni, pregandola di svelare il suo elisir di eterna giovinezza, anche noi non possiamo fare a meno di chiederci come faccia Sharon Stone, alla stessa età, a mantenere la medesima carica erotica di vent’anni fa, quando riusciva ad infiammare milioni di fans in tutto il mondo semplicemente accavallando le gambe.

L’attrice a 59 anni è infatti ancora più sexy e seducente di quando ha girato “Basic Instinct”, il film del 1992 che l’ha resa famosa. Da quel giorno nessuna donna può più ripetere quel gesto tanto semplice e automatico senza essere paragonata alla diva americana.

Nelle scorse ore la bella Sharon ha postato su Instagram una nuova foto che ha mandato in tilt il social network, con un chiaro riferimento proprio alla celeberrima pellicola.

Dopo aver posato in barca con un bikini, che ne metteva in risalto il fisico mozzafiato, ha mandato fuori controllo il popolo del web con un’immagine che la ritrae con indosso un abito leggero e luminescente dalla generosa scollatura e dallo spacco vertiginoso, che lascia scoperte le gambe velate dalle calze a rete.

La bionda attrice, in questa estate caldissima che lei contribuisce a rendere ancora più hot, si concede quindi in pose ardite e mise osé lasciando poco spazio all’immaginazione e dimostrando che bellezza, fascino e sensualità non hanno età.

Solo qualche giorno fa sul suo profilo Instagram l’attrice ha condiviso il dietro le quinte di un servizio fotografico per GQ Italia in cui balla sul set dello shooting muovendosi sensualmente sulle note di un brano R&B delle TLC “Waterfalls”. Capelli al vento, stivali neri al ginocchio e shorts che mettono in risalto le sue gambe sinuose, in quanto a sensualità ed eleganza Sharon è ancora in grado di dare lezioni a moltissime sue colleghe.