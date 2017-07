Simona Ventura e le sue rivelazioni su Belen e Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, neanche a dirlo, nonostante non siano più assieme da oltre un anno e mezzo, sono protagonisti anche del gossip di questa estate, e le indiscrezioni sul loro conto si sprecano.

Entrambi ad Ibiza per poter passare qualche giorno di relax assieme al piccolo Santiago, è bastato qualche scatto in cui si sorridono mentre si incontrano per riaccompagnare il figlio per convincere i più maliziosi che tra loro ci sia ancora amore.

Certo Belen da più di un anno fa coppia fissa con Andrea Iannone e sui social continua a ripetere che la sua relazione va a gonfie vele, ma Stefano giorni fa è stato beccato in lacrime, e i ben informati si dicono certi che fosse triste per uno dei tanti tentativi, falliti, che sta mettendo in atto per riconquistare l’ex moglie.

Ora ad accendere ulteriormente il fuoco delle polemiche ci si è messa anche Simona Ventura, che ha lavorato assieme ai due ex coniugi nell’ultima stagione di Selfie, Le cose cambiano, facendo delle rivelazioni scottanti.

Intervistata da “Estate”, programma in seconda serata condotto da Alfonso Signorini, la conduttrice si è infatti lasciata andare a qualche considerazione interessante.

SuperSimo si è sentita di sbilanciarsi esprimendo il suo parere: “Credo che Belen sia ancora innamorata di Stefano De Martino, tutti subiscono un po’ il fascino del ballerino…”, ha commentato.

Parole che confermerebbero, soprattutto se dette da una persona tanti vicina alla coppia, la versione secondo la quale la showgirl e Andrea Iannone starebbero attraversando un periodo di grave crisi.

Per di più, non si può fare a meno di notare che Andrea manca dai profili social di Belen ormai da diversi mesi e che dunque anche le vacanze insieme ad Ibiza non siano state oggetto di scatti pubblici. Se da un lato, potrebbe essere questo un modo per mantenere il più possibile privata questa relazione, dall’altro è impossibile dimenticare che la showgirl argentina è solita pubblicare costantemente foto nei social network sola o in compagnia delle persone a lei care.

Sarà verità la crisi e il riavvicinamento con Stefano? O la Ventura si è semplicemente fatta un’idea sbagliata, vedendo amore dove da un po’ di mesi è rimasto solo affetto?

Naturalmente saranno i prossimi gossip a dircelo.