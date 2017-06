Stefano Bettarini, pace con la Ventura e nuovo amore con Nicoletta?

Nelle scorse ore, a far scoppiare la bomba, è stata una foto pubblicata da lui stesso sui social: Stefano Bettarini, in perfetta forma e già abbronzatissimo, ha pubblicato uno scatto assieme ad una donna misteriosa.

Lo scatto era stato tagliato all’altezza del collo della sua accompagnatrice, per non svelarne l’identità, e questo era bastato per scatenare il gossip: dopo la liaison durata solo pochi giorni con Dayane Mello, Stefano ha ritrovato l’amore?

A quanto pare stavolta i ben informati ci hanno visto giusto: finalmente l’ex di Simona Ventura sembra pronto a mettere la testa a posto, anche se naturalmente i diretti interessati sono cauti e mettono le mani avanti.

La donna che negli ultimi giorni è stata immortalata assieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip è Nicoletta Larini, fashion designer di Viareggio, proprio come lui. Presto per dire se si tratta di un nuovo amore, anche se dagli ultimi scatti pubblicati da Bettarini è evidente una grande intimità. Lui continua a proclamarsi single, ma Nicoletta potrebbe fargli perdere la testa.

Sui social i fan dell’ex calciatore commentano entusiasti i suoi scatti e si augurano che Nicoletta sia la donna giusta.

Stefano Bettarini del resto è riuscito a superare anche i rancori con la sua ex Simona Ventura, a 13 anni dalla separazione e a 9 dal divorzio: i due avrebbero trovato finalmente un loro equilibrio, lasciandosi le frecciatine e le varie accuse sulla fine del loro matrimonio alle spalle.

“Non mi darebbe fastidio e non sarei nemmeno geloso se Simona decidesse di risposarsi. Sarei felice per lei se la scelta che fa è quella giusta e se è innamorata della persona che sposerà”, ha dichiarato il Betta al settimanale “Nuovo”.

A riprova, nelle scorse settimane le aveva dedicato un messaggio carino, quando lei aveva assunto la conduzione di Selfie le cose cambiano. Nella stessa intervista quindi Stefano si stupisce delle critiche ricevute per quel dolce messaggio per la ex: “Non capisco il perché. Simona è la mamma dei miei ragazzi, e anche per rispetto a loro, è giusto che i rapporti tra noi siano civili. L’importante è collaborare per essere buoni genitori. Non è semplice, serve complicità. Vogliamo tirare su i nostri figli con la maggior serenità possibile”.