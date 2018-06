Telefonia, gli operatori mobili provano a tenere testa a Iliad

Come era facilmente prevedibile, all’indomani dello sbarco ufficiale lo scorso 29 maggio, l’offerta Iliad, con minuti e SMS illimitati e 30 gigabyte di Internet a 5,99 euro al mese, ha attirato le attenzioni di moltissimi utenti italiani, che hanno richiesto SIM Iliad da Internet, dalle SIM box o da uno dei negozi fisici Iliad.

Non proprio tutto è filato liscio, ma i tecnici Iliad continuano a lavorare per risolvere alcuni dei primi intoppi sorti dall’avvio dell’attività. Mentre alcuni lamentano ritardi nella consegna delle SIM, altri hanno avuto problemi con la navigazione Internet. In particolare, alcuni siti risultano irraggiungibili mentre si naviga sotto connessione dati dell’operatore francese.

La compagnia telefonica francese è però apparsa molto serena ed ha fatto sapere che i suoi tecnici sono al lavoro per risolvere ogni disguido.

Molto meno sereni sono invece i rivali che dopo anni di dominio incontrastato, sono stati costretti a rivedere le proprie strategie di vendita per non rischiare di vedere migrare altrove tutti i propri clienti.

Dal 9 al 13 Giugno 2018, salvo eventuali proroghe, l’offerta operator attack Kena Power 20GB a 5 euro al mese, ad esempio, è attivabile anche online, direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale o tramite l’App KenaMobile disponibile per Android e per iOS.

L’offerta ricaricabile prevede 1000 minuti effettivi verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga in 3G al prezzo di 5 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione, oltre il costo della nuova SIM. Presto sarà disponibile anche con la rete 4G.

L’offerta ricaricabile è attivabile dai nuovi clienti e, normalmente, è previsto un costo iniziale di 15 euro che comprende 5 euro per la configurazione della nuova SIM, 5 euro per il primo mese anticipato del canone e 5 euro di traffico incluso.

I Giga inclusi nelle offerte si consumano a scatti anticipati di 1 KB e sono validi per il traffico dati 3G, su APN “web.kenamobile.it”. I minuti sono validi verso tutti i numeri nazionali e sono senza scatto alla risposta ed effettivi secondi di conversazione. L’offerta è valida per l’utilizzo del telefonino anche come modem.

TIM, dal canto suo, nel giro di pochi giorni ha abilitato la TIM Special Top ed ha prorogato TIM Ten Go +20GB e TIM 10 SuperGo+17GB.

La prima, Tim Limited Edition Online, è attivabile fino al 13 Giugno, solamente online e solamente tramite portabilità, offre 1000 minuti e 20GB su rete 4.5G a 10€ al mese. La rete 4.5G (700 Mbps in download e 130 Mbps in upload) sarà però gratuita fino al 31 Luglio, dopodiché la velocità di navigazione scenderà ai classici 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

La seconda offerta, TIM 7 IperGO, è pensata esclusivamente per i clienti Iliad ed offre chiamate ed SMS illimitati insieme a 30GB in 4G, al costo mensile di 7€.

Infine anche Fastweb ha presentato le sue novità, pubblicando il quinto capitolo della sua serie #nientecomeprima, in cui racconta le novità disponibili sul catalogo per i clienti di linea fissa e mobile.

La prima offerta, Mobile Base, offre a 1,95 euro al mese 100 minuti in Italia e verso l’estero e 1 GB di internet in 4G con WOW FI illimitato. L’offerta è disponibile anche per tutti gli altri clienti, ma a un costo di 2,95 euro al mese. Con l’esclusiva Web, la promozione permette di ricevere a casa la SIM gratuitamente e di usufruire di chiamate illimitate ogni domenica fino ad Agosto 2018.

La seconda offerta, chiamata Mobile Voce, propone invece 1000 minuti in Italia e verso l’estero e 3 GB di internet in 4G con WOW FI illimitato al prezzo di 5,95 euro al mese. Anche in questo caso il prezzo è riferito ai clienti Fastweb Casa. Per tutti gli altri, il prezzo è di 10.95 euro.

La terza offerta, alternativa alla seconda, è Mobile Giga, e offre, sempre a 5,95 euro, 300 minuti, 100 SMS e 10GB. Anche per questa offerta il prezzo si riferisce ai clienti Fastweb Casa, mentre per gli altri sarà 10,95 euro.

L’ultima offerta si chiama Mobile Freedom, e offre ai clienti Fastweb Casa 20 Giga internet 4G, minuti illimitati, 100 SMS al prezzo di 10,95 euro al mese, con primo mese gratuito. Per i clienti solo mobile il prezzo è invece di 15,95 euro al mese, e inoltre i Giga disponibili saranno solo 10.