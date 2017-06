Temptation Island: ed è subito crisi

Se è vero che anche nelle passate edizioni non sono mancati problemi, e persino qualche tradimento, per le coppie partecipanti a Temptation Island, la prima puntata di quest’anno, andata in onda ieri sera, è riuscita a sorprendere e non poco i telespettatori, con diverse coppie che sembravano già scoppiate ancor prima di iniziare la loro avventura da separati, per testare la solidità del proprio amore.

Una coppia che ha già fatto parlare di sé nelle interviste prima della partenza, ovvero Nicola e Sara, già comincia a vacillare dai primi giorni di permanenza nel resort da sogno in Sardegna. Complice della momentanea difficoltà un video mostrato ad un falò di Tempation Island, dove si vede Nicola che sta parlando con la sua tentatrice. Sara ha osservato gelidamente la scena, commentando pesantemente ogni fotogramma che le passava davanti agli occhi.

Sara ha scelto di partecipare a Temptation Island per capire se il rapporto con il fidanzato è reale, e se può davvero fidarsi di lui, in quanto è una persona caratterialmente forte e molto più grande di lei, ma lui fin da subito si è mostrato interessato alle corteggiatrici, e non è certo un esordio promettente.

Altro rapporto che ha suscitato grandi discussioni sul web e sui social è quello di Selvaggia e Francesco: 27 anni lei, 28 anni lui. Nella vita lui è personal trainer mentre Selvaggia si occupa del B&B della famiglia.

Fin dal primo momento il rapporto tra Selvaggia e Francesco ha fatto acqua da tutte le parti: poco prima di conoscere i tentatori e le tentatrici single che avrebbero fatto parte della trasmissione i due hanno avuto un clamoroso litigio che fa davvero poco sperare per l’esito positivo di questa loro avventura. Lei lo accusa di avere un ‘carattere pessimo’ e lui la invita a cercarsi un altro compagno all’interno del villaggio: sembra che l’epilogo della loro storia sia quasi certo.

Altra coppia già in bilico quella formata da Ruben e Francesca, con lei accusata sui social di essere un’arpia. Ruben parla tutto il tempo di Francesca e sa che non è convinta fino in fondo. A lei invece non gli manca per niente lui e lo dice davanti alle telecamere: “Non vedevo l’ora di distaccarmi da lui, ogni cosa che dice mi dà fastidio. Sono stanca della sua presenza al mio fianco. Inizio a pensare a me stessa. Forse a me non è mai scattata veramente. Mi sono ritrovata in questa situazione. Non so quello che voglio. Vorrei un uomo che ammiro e stimo”.

La frase detta al tentatore durante il falò lo fa infuriare: “Lui non sarà mai come te”. Ruben non la prende bene e annuncia: “Dovrò dimostrare a lei ma soprattutto a me stesso che io valgo”.

E se anche le altre tre coppie in gara hanno già qualche problemuccio, le prossime puntate certamente ci riserveranno sorprese, in primis lacrime, litigi e rotture, siamo pronti a scommetterci.