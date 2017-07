By Angela Sorrentino

Temptation Island, grande attesa per la terza puntata di stasera

Un’altra settimana è volata e finalmente, per i tanti appassionati che hanno fatto registrare alla trasmissione un ottimo risultato in termini di share nelle scorse settimane, è tempo stasera di assistere alla terza puntata di Temptation Island, come di consueto nella prima serata di Canale 5.

Come abbiamo potuto già vedere, delle sei coppia in gara, ne sono rimaste già 5: Camilla e Riccardo, i fidanzatini di “Uomini e Donne”, hanno infatti già lasciato il programma più innamorati che mai. Ma in gioco restano ancora Sara e Nicola, Valeria e Alessio, Francesca e Ruben, Selvaggia e Francesco e Veronica e Antonio.

Chiacchieratissimi sono Francesca e Ruben: lei per il suo fidanzato ha parole tutt’altro che carine e lui, invece di reagire, sembra pensare solamente a lei e al modo migliore per riconquistarla.

Ma migliore non è certo la situazione di Francesco e Selvaggia. Sui social i due sono molto seguiti e così ogni giorno vengono fuori indiscrezioni sul loro futuro: si lasceranno? O, invece, convoleranno a nozze? Quel che è certo è che la fidanzata sarà ancora molto preoccupata per via delle attenzioni che la single Desirèe starà rivolgendo al suo fidanzato.

La corteggiatrice infatti sta sfoderando tutte le sue armi per far breccia nel cuore del fidanzatissimo Francesco, e pare che stasera arriverà addirittura ad infilare le mani negli strappi del pantalone del ragazzo, che sembrerà cedere alle lusinghe.

Continuano le tensioni anche per Sara e Nicola, fidanzati da cinque anni. Sara, dopo aver visto che il suo fidanzato è pieno di attenzioni nei confronti della single Antonella, inizia a mettere in discussione la fiducia riposta in lui. Avrà fatto bene a fidarsi di lui per così tanto tempo oppure si è trattato solo di un’illusione?

Valeria e Alessio hanno invece mostrato una forte gelosia nella precedente puntata: il fidanzato è stato del tutto conquistato dalla bella Carmen e la sua ragazza ha ripiegato verso un Tentatore, scatenando la rabbia di Alessio. Che cosa succederà?

Veronica e Antonio infine si sono dimostrati finora i più tranquilli, ma fino a che punto?