The Americans 5 torna da stasera su Fox

Ai vertici di tutte le classifiche delle migliori serie tv Usa del decennio, la serie ha ricevuto 12 premi e 57 nomination alle competizioni più importanti e da poco è stata rinnovata negli Usa per una futura sesta stagione, che si annuncia come la conclusiva: per la gioia di tutti i fans italiani, da stasera, lunedì 19 giugno, The Americans, giunta alla quinta stagione, ritorna su Fox (canale 112 di Sky).

The Americans ci catapulta negli anni ’80 di Reagan ed è in primis la storia di un matrimonio, quello di Philip

(Matthew Rhys) ed Elizabeth (Keri Russell) , i cui nomi veri sono Mischa e Nadezhda, agenti segreti al servizio della Madre Russia sotto copertura a Washington, sposati e genitori di due figli.

Nella nuova stagione sarà sempre più forte per i due protagonisti il groviglio di contraddizioni della loro “vita da spie” soprattutto in relazione al futuro della figlia adolescente Paige (Holly Taylor).

La serie offre uno sguardo nuovo, molto lontano dalla classica e fin troppo trita dicotomia americani-buoni e russi-cattivi, perché usa le relazioni familiari come finestra sulla geopolitica.

Del resto la messa in onda non potrebbe essere più azzeccata, nei giorni del Russiagate in cui Trump rischia l’impeachment per le possibili interferenze del governo russo nella campagna presidenziale USA.

Sempre stasera, e sempre su Fox riparte anche Homeland – Caccia alla spia, con la sesta stagione in prima visione tv assoluta. Questa volta Carrie Mathison, la protagonista interpretata da Claire Danes, dovrà tornare ad affrontare la minaccia terroristica sul suolo americano.

Nella quinta stagione della popolarissima serie tv, Carrie si trovava in trasferta in Germania. Ma adesso per lei è il momento di tornare alla sua homeland, la sua madre patria, gli Stati Uniti d’America, perché come ci insegna la cronaca, sempre più spesso la guerra la si combatte in casa.

Ma Carrie non sarà l’unica protagonista dei nuovi episodi di Homeland – Caccia alla spia: torna infatti in scena anche Peter Quinn (Rupert Friend), che nella precedente stagione aveva rischiato di morire avvelenato dal gas nervino.

Un lunedì quindi di spie, agenti segreti e terrorismo, che certamente saprà appassionare gli amanti del genere.