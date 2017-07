The Walking Dead, riprese sospese per la morte di uno stuntman

Un tragico incidente, un lutto che ha portato la produzione a interrompere le riprese: durante le riprese dell’ottava stagione della celebre serie The Walking Dead, John Bernecker, uno stuntman con anni di esperienza nel mondo del cinema e della tv, è morto per le gravi ferite riportate alla testa a seguito di una caduta da una piattaforma alta sei metri.

Secondo fonti di Dedline, Bernecker e un attore stavano provando una scena di combattimento che avrebbe poi dovuto concludersi con una caduta dal balcone di circa 10 metri. Un gesto di routine per lo stuntman che però si è trasformata in una vera e propria tragedia. L’attore ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di 30 piedi su un pavimento di cemento.

L’uomo è deceduto all’Atlanta Medical Center, dove era stato trasportato d’urgenza e posto in terapia intensiva dopo l’incidente, che ha indotto Amc, l’emittente televisiva che trasmette il serial negli Stati Uniti, a sospendere la produzione dello show fino a nuovo ordine.

“Ci spiace comunicare che John Bernecker, uno stuntman di talento di The Walking Dead e di numerose altre serie tv è film, è rimasto ferito seriamente dopo un incidente sul set”, aveva detto il network in un comunicato stampa poco dopo l’incidente e prima che ne venisse dichiarato il decesso. “Come sempre, la sicurezza dei nostri membri e di chiunque sul set è nostra principale preoccupazione e ci concentreremo su questo nelle nostre indagini”, aveva invece spiegato il Sag-Aftra, sindacato degli attori.

Stuntman e negli ultimi tempi anche attore, John aveva 33 anni e alle spalle apparizioni in film noto come Black Panther, Logan, Get Out, The Fate of the Furious, The Hunger Games: Mockingjay – Part 2.

Al momento non è chiaro quando la produzione dei nuovi episodi potrebbe ripartire, mentre resta confermato l’appuntamento di venerdì prossimo al Comic-Con di San Diego, cui prenderanno parte il cast e i produttori.