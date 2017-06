tina cipollari risponde a luca e soleil

By Redazione

Anche adesso che la trasmissione uomini e donne è terminata le polemiche che hanno caratterizzato tutta la sua messa in onda non si placano, anzi continuano in modo più veemente sui vari social da Instagram a Facebook.

Di queste ore è la polemica di Tina Cipollari nei confronti della coppia Luca e Soleil: come scritto negli articoli precedenti, qualche giorno fa avevano postato un video dove ironizzavano su qualcuno parlando di falsità e business.

Tutti hanno subito pensato che il messaggio fosse diretto a Marco e Federica e sulla loro unione in crisi, altri hanno collegato questo sfotto’ alla corteggiatrice Giorgia Pisani che in questi giorni ha dichiarato di essere tornata assieme al suo ex.

Fatto sta che questo sfogo corredato da video della coppia Luca e Soleil non è andato giù alla vulcanica Tina la quale si è mostrata infastidita dall’atteggiamento soprattutto di Luca da lei sempre difeso in trasmissione.

Tina ha voluto commentare l’uscita dei due con queste parole:

Chissà se Luca risponderà alle accuse della Cipollari: vedremo e come sempre seguiremo gli accadimenti.