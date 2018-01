Un posto al sole: il ritorno di Francesco Vitiello

A breve ci sarà un ritorno molto atteso nella soap Un posto al sole: ritornerà infatti a vestire i panni di Diego, Francesco Vitiello. L’attore è stato presente fin dalla prima puntata ma ha dovuto lasciare il cast per via di una malattia che a poco a poco gli ha fatto cadere tutti i capelli, l’alopecia.

L’attore è stato molto combattuto ma poi ha deciso di lasciare il cast e di lavorare per la soap ma da dietro le quinte. Ora Vitiello ha deciso di tornare a impersonare Diego e il suo personaggio si troverà al centro di nuove storie. Purtroppo le voci che si sono seguite nel corso di questi 9 anni sono state molte: alcuni sostenevano che Francesco Vitiello era un malato terminale e che perciò dovette lasciare il set per curarsi. Alcuni invece gli hanno fatto accuse più gravi, come lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Francesco Vitiello ha esordito nel 1996 proprio con Un posto al sole, aveva 15 anni e un futuro di attore alle spalle. Ora Diego tornerà e dovrà affrontare una situazione grave: infatti tornerà malato di cuore e dovrà sottoporsi ad un operazione molto delicata. Dopo aver nascosto la sua grave cardiopatia, Diego sarà costretto a dire a tutti la verità. Ma l’intervento sarà anticipato dopo un grave malore, in seguito a un litigio in famiglia. Di conseguenza, lui sarà trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni appariranno ancora più gravi. Al suo capezzale tutti i suoi cari: il padre Raffaele, il fratello Patrizio e la sorellastra Viola.

Saranno puntate molto coinvolgenti, dove l’adrenalina sarà molto alta. Francesco Vitiello, oltre a Un posto al sole, ha in serbo altri progetti come ad esempio l’esecuzione di alcuni lavori per il web, la scrittura e anche una nuova produzione che ha creato con Patrizio Rispo, Claudia Ruffo e Davide Devenuto, suoi colleghi nella soap.