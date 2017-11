Colesterolo con un’iniezione si riduce definitivamente

Sarebbe una semplice iniezione a ridurre il colesterolo nel nostro organismo fino al 70% in meno, questo è quanto è venuto fuori dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna la SIMI che si è tenuto presso Roma.

Si è parlato di sperimentazione basata sui oligonucleotidi antisenso legati al controllo dei lipidi, tale approccio potrebbe ridurre del 70% colesterolo e trigliceridi, dunque sono proprio questi i oligonucleotidi antisenso che riescono a bloccare la produzione di determinate proteine legate a tante patologie come l’arteriosclerosi, la coronaropatia e anche il cancro.

La sperimentazione di fase due è stata condotta negli Stati Uniti poi successivamente in italia, come spiega Domenico Girelli dell’Università di Verona:

“Il meccanismo d’azione è semplice: si tratta di piccoli frammenti di RNA costruiti in laboratorio usando molecole, i nucleotidi, acidi nucleici identici a quelli che compongono sia DNA che l’RNA ma con una sequenza invertita, per questo si chiamano ‘antisenso’. In altre parole si utilizzano gli stessi mattoni ma si costruisce un muro alla rovescia. Quando questa catena si inserisce in quella vera, crea una serie di errori che bloccano la proteina PCSK9 responsabile della concentrazione del colesterolo cattivo“.