Un posto al sole trame settimanali dal 4 all’8 dicembre 2017

Un posto al sole è una soap italiana che da molti anni riesce a riscuotere ascolti e consensi come se fosse il primo anno di messa in onda. E’ una soap molto leggera ma che allo stesso tempo tratta argomenti e temi molto significativi e soprattutto che fanno parte della vita di tutti i giorni. Gli attori riescono a impersonare alla perfezione il ruolo che gli è stato dato e lo fanno con naturalezza e umiltà.

Ecco a voi le trame settimanali di Un posto al sole nella settimana che va dal 4 al l’8 dicembre 2017. Preparateci a puntate molto emozionanti.

Mentre tra Angela e Franco sale la tensione, tra quest’ultimo e Luisa il rapporto è sempre più stretto. Contrariamente a quello che pensa Marina, Matteo non ha mai smesso di amarla benché l’abbia lasciata. Rossella e Patrizio stanno per baciarsi ma qualcosa non va nel verso giusto.

Con l’imminente processo a Luca Grimaldi, sale il nervosismo tra Niko e Ugo che non approva e condivide la strategia difensiva del socio. Mentre Angela e Bianca trascorrono qualche giorno a Roccaraso con Valentina, il legame tra Franco e Luisa diventa sempre più forte. Arriva il giorno del processo Grimaldi che si apre con le testimonianze di Ornella e Vittorio: i due subiscono poi un controinterrogatorio da parte di Ugo. Nel frattempo Patrizio, molto contento per il successo di Chef Parade, continua a litigare con Arianna.

Rossella capisce che è meglio voltate pagina e andare avanti, ma Patrizio non vuole assolutamente arrendersi. La vacanza sulla neve di Angela con Valentina e Bianca viene turbata da una brutta scoperta. Il processo Grimaldi vede sul banco dei testimoni Anita Falco.

Bloccato dal maltempo e dalla neve, Angela si imbatte in Gaetano. Beatrice non fornisce alcun elemento a Enriquez per screditare Anita ma l’avvocato procede comunque ad un duro contro interrogatorio nei confronti della teste. Si prospetta perciò una situazione molto delicata e dura da affrontare per loro.