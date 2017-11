Una vita è la soap spagnola che sta seguendo le orme de Il segreto che, nonostante stia andando in onda da un bel po’ di tempo, riesce ancora a catturare l’attenzione dei telespettatori così come lo sta facendo alla grande Una vita. Sempre più telespettatori rimangono incollati alla tv alle 14:10.

Una vita anticipazioni dal 27 al 1° dicembre 2017

Ora scopriamo che cosa accadrà nelle prossime puntate. Grandi colpi di scena accadranno questa settimana che va dal 27 novembre al 1° dicembre 2017.

Ursula ricorda a Cayetana che Teresa le aveva fatto pressione affinché le rivelasse il luogo dove sono sepolti German e Manuela. Le domestiche perdonano Servante perché ha fatto arrivare l’acqua corrente in soffitta. Guadalupe sospetta che Pablo gareggerà nella corsa di San Juan e va a parlargli.

Del Valle propone a Mauro di seguire il caso di Cayetana che potrebbe essere processata per tentato omicidio. Teresa minaccia Mauro: non farà più parte della sua vita se dovesse incriminare Cayetana. Felipe vuole proporre a Huertas di diventare la sua mantenuta. Maria Luisa chiede a Ramon il permesso di andare a ballare con Victor ma lui glielo nega. Leonor approva la relazione tra Liberto e Rosina, mentre Susana fa finta di essere contenta: in realtà sta escogitando un piano per vendicasi.

Inoltre la rancorosa sarta rifiuta di fare la madrina al matrimonio del figlio con Juliana. Humildad muore tra le grandi sofferenze e il commissario incita Mauro ad accusare Cayetana di omicidio. Susana entra in casa di Rosina: sottrae un assegno e lo mette nel taschino della giacca di Liberto. Ursula ne approfitta per seminare il disaccordo e Rosina cade nella trappola.

Cayetana chiede a Teresa di intercedere per lei presso Mauro, ma la maestra non riesce ad ottenere nulla. Felipe invita Huertas in una pensione, ma la ragazza non si presenta. Più tardi lo incontra e gli rivela di non provare più nulla per lui e di averlo manipolato per salvarsi dal processo. Cayetana viene arrestata da Mauro sotto gli occhi increduli e rabbiosi di Teresa. Che cosa accadrà ora? Teresa si vendicherà? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni che non tarderanno ad arrivare.