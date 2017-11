Una vita anticipazioni settimanali dal 4 al 7 dicembre 2017

La soap Una vita non andrà in onda venerdì 8 dicembre a causa della festività. Comunque le trame saranno molto “corpose” e ricche di avvenimenti importanti come una soap che si rispetti. Le anticipazioni come sempre vanno da settimana a settimana e oggi scopriremo cosa accadrà nei giorni che vanno dal 4 al 7 dicembre 2017.

Anticipazioni Una vita Cayetana sempre più in difficoltà

La regina decide di non intercedere per Cayetana, facendola trasferire in un convento. Nel frattempo Teresa gestirà i suoi beni. Felipe reagisce male al rifiuto di Huertas: prima si sfoga su Celia, poi si pente e si a perdonare. Ma dietro al suo comportamento si nasconde qualcosa di misterioso.

Liberto vuole spiegazioni da Rosina per lo schiaffo ricevuto, ma lei non vuole vederlo. Susana approfitta dello sconforto del nipote per screditare la donna. Pablo vince la corsa a cavallo ma purtroppo cade e la caduta porta grandi disagi per l’uomo: infatti dovrà sottoporsi ad un delicato intervento per evitare di perdere l’uso delle gambe.

Teresa si reca a trovare Cayetana in convento e cerca di confortarla e di stargli vicino il più possibile perché è consapevole del fatto che sta soffrendo molto. Celia viene a sapere da Susana che la situazione lavorativa di Felipe è tutt’altro che rosea. Paciencia si offre di confezionare un vestito a Lotita per il matrimonio di Juliana e Leandro. Juliana parla nel frattempo con Susana per incoraggiarla a mettere da parte il rancore e partecipare alle nozze del figlio ma inutilmente. Il giudice Marquez condanna Cayetana alla pena di morte.

Il disagio di Cayetana è sempre più evidente e vedremo, nel corso delle prossime puntate, la disperazione della donna che potrebbe portarla a fare un gesto estremo. La sua vita così relegata non è da lei e ci saranno nel frattempo altri personaggi che cercheranno di aiutare la donna. Ma in che modo? Scappando? Per saperlo dovremo aspettare le nuove puntate che saranno sicuramente ricche di suspense.