Una vita trame settimanali 25-30 giugno 2017

By Federica Franco

Una vita trame tv settimanali dal 25 al 30 giugno 2017: ecco cosa accadrà ad Acacias.

Teresa, accetta di accompagnare Humildad all’altare, nonostante i suoi sentimenti per Mauro. Il segretario Oliva tenta di allontanarsi da Cayetana ma lei lo convince a presentare delle liste false con con i nomi degli orfani che non verranno ammessi alla scuola del patronato.

Teresa obbliga Oliva a far ammettere nella scuola anche gli orfani. Trini trova Duran in fin di vita. Prima di morire, l’uomo le accenna il nome del suo assassino. Servante sfrutta Paciencia costringendola a chiedere l’elemosina.

Cayetana incarica Fabiana di sorvegliare Teresa. Nel frattempo quest’ultima si reca in commissariato per riferire a Mauro quanto ha scoperto su Cayetana.

Ma lui la sorprende dicendole di essere pronto a rinunciare a sposarsi.Teresa rifiuta la proposta di Mauro di tornare insieme. Trini chiede a Ramon spiegazioni sul suo comportamento. Lui mente dicendole di essersi innamorato di un’altra. Felipe avvia le pratiche per la richiesta di indulto in favore di Martin. Tano torna dalle vacanze e, dopo aver visto le condizioni di Paciencia dice a Servante che lo aiuterà a raccogliere soldi per farla visitare da un buon medico.

Trini, convinta che Ramon lo abbia tradito, si confida con Celia. Oliva comunica a Cayetana che dovrà ammettere alla scuola tutti gli orfani. Martin, con la complicità di Leonor e Pablo, chiede di nuovo a Casilda di sposarlo e lui accetta.