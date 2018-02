Una vita trame settimanali dal 12 al 16 febbraio 2018

Una vita è la soap iberica che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Le avventure e i colpi di scena non mancano mai ad Acacias e i fan che seguono la soap sono sempre in aumento. Certo come si fa a non immergersi nelle trame intrigate degli abitanti della cittadina piccola ma piena di avvenimenti. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana.

Una vita trame tv dal 12 al 16 febbraio 2018

Celia non è a conoscenza che Cruz è in combutta con Julio, il cameriere assunto da Victor e che i due insieme a un terzo complice intendono derubare il colonnello. Simon però li scopre e cerca in modo eroico di fermarli, rimanendo ferito.La situazione sfugge di mano e Julio irrompe nel salone pieno con una pistola in mano.

Julio minaccia di uccidere Arturo se non gli darà del denaro: i due arrivano a un accordo per proteggere Elvira. Liberto e Rosina fuggono dalla porta di servizio e chiamano la polizia che fa circondare l’edificio. I rapinatori chiedono di poter scappare indisturbati con il bottino altrimenti gli ostaggi moriranno come mosche.

Ursula si rifugia in casa di Cayetana e cerca di capire che cosa ricorda della conversazione avuta in convento su Teresa. Nel frattempo da casa Valverde si sente provenire uno sparo: quando Mauro vede a terra la mantellina di Teresa sporca di sangue perde la testa e irrompe nell’edificio.

Ursula non riesce a ottenere altre informazioni da Cayetana a causa dell’intervento di Fabiana. Julio mostra Teresa incolume a Mauro e chiede un ostaggio da portare con sé durante la fuga. Mauro accetta a patto che l’ostaggio sia lui stesso. Celia tiene testa a Cruz e viene percossa da Julio. Prima di poter infierire oltre, Julio viene interrotto dall’eco della lite tra Ursula e Fabiana.

Cruz per proteggere Celia fa finta di malmenarla. Tra Simon ed Elvira rinchiusi nella stessa stanza scatta un bacio. Al momento della fuga dei rapinatori, Mauro riesce a disarmare Cruz, ma scopre che Julio è rimasto nel palazzo con Teresa; l’ispettore lo affronta e si sacrifica per salvarla.