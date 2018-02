Una vita trame settimanali dal 5 al 9 febbraio 2018

Una vita anticipazioni settimanali che portano sempre qualche novità ad Acacias cittadina piccola ma allo stesso tempo molto movimentata. Inoltriamoci in questo mondo parallelo e scopriamo insieme che cosa accadrà questa settimana nella soap che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5.

Trame settimanali Una vita dal 5 al 9 febbraio 2018

Pablo e Leonor decidono di separarsi e ritrovarsi a Malaga per prendere la nave per il Marocco. Huertas racconta a Felipe che sua moglie ha tentato di ricattarlo ma l’avvocato difende Celia. Nel frattempo Simon prepara gli inviti per la festa di presentazione della famiglia Valverde ai vicini.

Victor è preoccupato per Sara una della cameriere della pasticceria. Da qualche giorno la ragazza non si riesce a trovare e Mauro si offre di investigare per scoprire cosa è accaduto. Cayetana vede la cicatrice che Teresa ha sull’addome e sembra ricordare qualcosa. Celia vuole trovare Cruz per dargli una ricompensa.

Huertas e Felipe si incontrano di nuovo. L’avvocato ribadisce che tra loro è finita ma lei lo convince a fare l’amore un’altra volta, impedendogli così di arrivare in tempo alla festa dei Valverde. Qui Celia rivede Cruz e l’attrazione tra i due è palpabile. Celia non sa che l’uomo non è quello che dice di essere.

Cruz è in combutta con Julio, il cameriere assunto da Victor: i due insieme a un terzo complice intendono derubare il colonnello. Simon però li coglie in flagrante e tenta molto coraggiosamente di fermarli, rimanendo però ferito. Ma la situazione sfugge di mano e Julio irrompe nel salone pieno di persone con una pistola in mano.

Teresa turbata dal ricordo di Mauro rifiuta le avances di Fernando. Nel frattempo le attenzioni un po’ troppo fitte di Cayetana verso di lei si fanno sempre più ardite: arriva addirittura a baciarla sulla bocca. Cosa farà a questo punto Teresa? Cercherà di allontanarla?