Uomini e donne, si avvicina la scelta di Rosa Perrotta

By Angela Sorrentino

Nelle scorse ore, assolutamente a sorpresa, Desireé Popper ha annunciato di non aver trovato, negli studi di Uomini e Donne, nessun uomo capace di farle battere il cuore, motivo per cui ha deciso di abbandonare gli studi televisivi senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori.

Ben diversa la situazione di Rosa Perrotta che, nonostante sia stata attaccata fin dal primo momento in cui si è seduta sul trono, già in questi giorni potrebbe fare la sua scelta.

L’ex concorrente di Veline chi sceglierà tra i casertani Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione?

Entrambi sembrano avere fatto breccia nel cuore di Rosa, per cui è molto difficile capire chi sarà il fortunato che uscirà dal programma con lei.

La bellissima Rosa inizialmente sembrava in sintonia con Alex, con il quale aveva trascorso delle esterne romantiche e ricche di contenuti, ma nell’ultimo periodo le discussioni tra i due hanno preso il sopravvento tanto da portare Rosa dalla parte di Pietro, che invece tende ad essere maggiormente comprensivo nelle sue decisioni.

Secondo più di qualcuno il corteggiatore prescelto sarà Alex Adinolfi. A tradire la tronista un particolare di un’esterna mandata in onda nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi. La modella e attrice ha fatto conoscere all’altro pretendente, Pietro Tartaglione, alcuni suoi amici. Un gesto che di norma dovrebbe essere importante ma che nella storia del format di Canale 5 significa ben altro: in quasi tutti i percorsi dei protagonisti è stata presentata una parte della propria famiglia e delle proprie amicizie a chi non è stato poi scelto.

Nel frattempo, a Tv Sorrisi e Canzoni, la tronista ha affermato di essere sempre stata una fan sfegatata del programma di Maria De Filippi e di aver apprezzato particolarmente il percorso di Teresanna Pugliese e Francesco Monte: “E’ un contesto in cui sei tutelato e ti permette di non prendere un uomo, diciamo così, a scatola chiusa. E poi non è neanche scontato che ci siano 30 persone che ti corteggiano”.

Rosa del resto è corteggiatissima anche fuori dagli studi televisivi: “Beh, sì, lo ammetto. Ma non da così tante persone contemporaneamente! E soprattutto sono convinta che in questo contesto sia possibile conoscere persone a cui magari nella vita non daresti un’opportunità”.