Uomini e Donne: Gemma minacciata di morte?

Uomini e Donne è terminato da un pezzo ma i gossip continuano e ci sono delle notizie che riguardano due dei protagonisti indiscussi della trasmissione che fanno parte del trono over: stiamo parlando di Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Per quanto riguarda Gemma le notizie non sono liete: infatti sembra che la donna sia stata minacciata di morte. La news è stata riportata dal settimanale Spy. Gemma avrebbe ricevuto in dono una corona funebre, buttata prontamente dalla donna con un po’ timore per il gesto intimidatorio.

La donna però continua a godersi la vacanza insieme a Marco Firpo: le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele. Ancora non si sa se la coppia lascerà il programma.

Per quanto riguarda Giorgio Manetti invece ci sono delle notizie inerenti la sua partecipazione a Uomini e Donne: Sembra che l’uomo abbia rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato che probabilmente lascerà Uomini e Donne per dedicarsi ad un altro progetto. Giorgio sta lavorando per portare a termine il suo primo libro autobiografico accantonando il desiderio per ora di trovare la persona giusta all’interno del programma.