Uomini e Donne: Mario risponde con una frase su Instagram

Proprio nei giorni scorsi è scoppiato il gossip riguardante Claudio Sona ex tronista del trono gay dell’ultima edizione di uomini e donne: il supposto ex fidanzato Juan lo ha accusato di essere salito sul trono e dunque partecipato alla trasmissione mentre era ancora impegnato con lui, riportando chat e telefonate intercorse tra i due.

Grande delusione tra i fan per i quali Claudio e Mario che erano davvero entrati nel cuore di tutti poiché apparsi come sinceri e puliti ed invece se la cosa verrà confermata Claudio avrebbe non solo preso in giro Mario ma anche la redazione del programma.

Ieri Mario che finora aveva taciuto a tal riguardo, sul suo profilo Instagram ha postato questa bellissima frase di Charlie Chaplin :

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un opera di teatro, che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca senza applausi”

Molto significativa ma ancora non sappiamo se Mario difenderà la buona fede del.suo ex o si sentirà tradito da tutta questa incresciosa situazione.

Voi cosa ne pensate?