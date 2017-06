Uomini e Donne trono classico ancora una coppia che scoppia?

By Redazione

Tra le coppie più amate formatesi nell’ultima edizione di Uomini e Donne ci sono senza dubbio Marco Cartasegna e Federica Benincà, i quali sono usciti in coppia dal programma quasi a sorpresa poiché la scelta di Marco fu improvvisa: ricordiamo benissimo che fu lui stesso ad annunciare che, seppur prima del tempo, avrebbe fatto la sua scelta perché era inutile continuare essendo ormai sicuro.

Infatti i due sono apparsi subito affiatatissimi, nelle foto che li ritraevano insieme sempre sorridenti ed innamorati: lo stesso Marco più di una vita aveva criticato la scelta fa tra da luca poiché secondo lui non era stata sincera ma mossa da altri interessi.

Beh a distanza di un mese o poco più sembra proprio che la storia d’amore sia al capolinea: Marco e Federica già da un pò non si vedono più insieme in foto e addirittura al compleanno di Federica sembrerebbe proprio che Marco non fosse presente.

Entrambi interrogati ovviamente sulla loro storia hanno dichiarato che stanno ancora assieme anche se per ora sono distanti: qua di una pausa di riflessione.

Marco, a chi chiedeva news su Federica, ha risposto che per ora non poteva dire nulla e che al più presto avrebbe certamente messo al corrente i fan sul destino della loro love story.

Noi auguriamo ai due ragazzi di poter ritrovare l’intesa e intanto vi chiediamo: era dunque un fuoco di paglia?