By Federica Franco

Uomini e Donne trono over: frecciatine di Giorgio su Instagram

Un nuovo gossip è arrivato ed il protagonista è Giorgio Manetti. Il trono over di Uomini e Donne riesce sempre a stuzzicare “l’appetito” dei telespettatori che sono incuriositi sempre di più delle storie delle dame e dei cavalieri.

Al contrario di come si possa pensare il trono over in effetti fa più ascolti del trono classico.

Ma torniamo al gossip che ha scatenato un po’ di curiosità nei fan del gabbiano Giorgio Manetti. L’uomo avrebbe postato un suo pensiero sul suo profilo Instagram:

più che un post sembra proprio che sia stata più che altro una frecciatina nei confronti di Gemma Galgani con la quale ha avuto una storia d’amore importante anche se lui non si è mai dichiarato innamorato della donna.

In questo post Giorgio parla della donne che vogliono trovare a tutti i costi un amore portandolo avanti per paura di rimanere da sole. Queste parole fanno pensare che siano rivolte a Gemma perché la donna più di una volta ha dichiarato di voler trovare a tutti i costi l’amore.

Ovviamente nel suo post elogia tutte le persone che, come lui, stanno bene anche da sole senza dipendere da nessuno.