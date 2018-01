Uomini e Donne trono over: Giorgio svela la verità su Gemma

Uomini e Donne soprattutto per tutto ciò che riguarda le vicende del trono over va alla grande e sono sempre di più i telespettatori che seguono le storie di tutti i personaggi che lo popolano soprattutto c’è una relazione “infinita” che sta destando molta curiosità: per chi segue il programma sa certamente che stiamo parlando di Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Uomini e donne trono over: tutta la verità su Gemma e sull’amore che prova per Giorgio

Giorgio Manetti, di recente, è stato messo al centro del gossip per una presunta relazione con l’opinionista Tina Cipollari, ovviamente smentita da entrambe le parti. Il gabbiano per evitare ogni tipo di problema ha accettato di rilasciare un’intervista al settimanale Di più dichiarando che tra lui e la Cipollari c’è solamente una bella amicizia ma niente di più.

Oltre a ciò, come detto prima, Giorgio ne ha approfittato per parlare anche del rapporto che c’è e c’è stato con la sua ex fiamma, Gemma Galgani che di recente è tornata alla carica. Ecco che cosa ha dichiarato Giorgio per ciò che riguarda la sua storica compagna Gemma.

Giorgio non ha mai negato di aver amato molto Gemma ma come la maggior parte degli amori potrebbe smorzarsi con il tempo così come è successo per lui che nel frattempo ha avuto altre storie ma che non nasconde che Gemma è stata comunque molto importante per lui. La causa che ha scatenato la rabbia di Giorgio è stata la gelosia che la donna aveva nei suoi confronti. E che la loro relazione sarebbe potuta durare se Gemma gli fosse venuta almeno incontro.

Ora l’imprenditrice torinese è tornata alla carica sempre più decisa ha riprendersi il suo George: solo che non ha fatto i conti con i sentimenti dell’uomo che non sono più gli stessi. Cederà alla fine Giorgio oppure la dama dovrà leccarsi le ferite e rinunciare per sempre al suo amore?