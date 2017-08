Vanessa Incontrada: tre fiction per l’attrice

Nuove fiction per l’attrice Vanessa Incontrada: in tutto sono 3 e si intitolano Scomparsa, Il capitano Maria e Non dirlo al mio capo 2. Le serie tv andranno in onda sulla rete Rai e, tutte e tre le fiction, hanno in comune il ruolo che avrà la Incontrada: infatti la donna sarà una mamma determinata e molto caparbia.

Scomparsa dovrebbe andare in onda a partire dal 13 novembre 2017. In questa fiction Vanessa Incontrada impersonerà Nora Telese, madre di Camilla. La serie si compone di 6 puntate e inizia con la scomparsa di due ragazze, Camilla appunto e Sonia. All’apparenza sembra che le due abbiano fatto una ragazzata ma, nel proseguo, si capirà che non sarà esattamente così. A prendere in mano questo caso sarà Giovanni Nemi, interpretato da Giuseppe Zeno.

Il capitano Maria andrà in onda agli inizi del 2018. Vanessa Incontrada sarà Maria Guerra, un comandante dei carabinieri che ritorna nella sua città dopo molto anni. La donna tornerà per indagare sulla morte del marito. Tra i protagonisti anche Giorgio Pasotti e Andrea Bosca.

Non dirlo al mio capo 2 ancora non si sa quando andrà in onda perché ancora si stanno svolgendo le riprese. L’Incontrada sarà la pasticciona Lisa Marcelli che dovrà dividersi tra lavoro e famiglia. Una serie tv molto più leggera rispetto alle prime due.