WhatsApp: facile inviare gif su Android e iOS

L’attesa per l’inserimento delle GIF all’interno di WhatsApp è stata lunga, ma nei primi mesi del 2017, la società finalmente ha iniziato il processo, consentendo agli utenti di inviare immagini in movimento l’uno all’altro in modo rapido e semplice anche se la funzione è un po ‘nascosta.

Per essere in grado di inviare le GIF, è necessario prima di tutto che sia in esecuzione una versione recente del software WhatsApp e poi è possibile procedere con delle semplici e veloci operazioni.

Come inviare GIF in WhatsApp su Android

Per inviare GIF su Android non è affatto ovvio come farlo, nascosto dietro un piccolo pulsante in un menu secondario, quindi in primo luogo fuori ti consigliamo di premere sul viso emoticon nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.

Qui le emoji gialle che è possibile inviare con WhatsApp, ma nel centro della parte inferiore dello schermo c’è un piccolo pulsante che leggiamo essere proprio GIF.

Premendo sull’icona GIF saranno disponibili tutta una serie di immagini disponibili, le GIF più popolari appariranno nella parte superiore e quindi sarà possibile scorrere verso il basso per visualizzare altre opzioni. Se si desidera qualcosa di specifico, si può premere la lente di ingrandimento in basso a sinistra e inserire la propria ricerca.

Una volta che la chiave di ricerca è stata inserita, è possibile quindi scorrere verso destra per visualizzare tutte le opzioni che corrispondono alla tua ricerca.

Poi basta toccare sulla GIF che ci interessa per visualizzare un’anteprima a schermo intero. Da qui è possibile aggiungerla ad un messaggio, se si desidera, e toccare la freccia per inviarlo.

Come inviare GIF in WhatsApp su iOS

Non è facile da trovare in GIF WhatsApp anche su iOS, c’è bisogno prima di tutto di premere l’icona più in basso a sinistra dello schermo per aprire le opzioni multimediali, allora sarete accolti da una opzione ‘foto e video library’, che dobbiamo premere.

In basso a sinistra ancora una volta vedrete una lente di ingrandimento con la parola GIF accanto ad essa, premendola sarete in grado di ricercare qualsiasi GIF che si desidera inviare.

Poi basta toccare il GIF che si desidera inviare e sarete in grado di allegarla alla propria chat, c’è poi anche una stella che permette di usufruire dell’opzione GIF e permette di salvare le GIF tra i preferiti o quelli che utilizzano regolarmente, quindi non sarà sempre bisogno di ri-cercare ogni volta che si desidera utilizzarla.