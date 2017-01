Il Segreto, anticipazioni lunedì 23 gennaio

Dopo la puntata in prima serata di ieri sera, in cui abbiamo visto Rosario ferita gravemente per cercare di difendere Alfonso, Don Anselmo sempre più debilitato dalla malattia e il nuovo parroco subito in sintonia con Donna Francisca, più perfida che mai, vediamo cosa ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, lunedì 23 gennaio, vediamo che il nuovo parroco, don Berengario, ha dei modi bruschi che non gli fanno incontrare le simpatie delle persone, con una sola, rilevante eccezione: donna Francisca, che lo vede anzi come un alleato.

Dopo la tristezza dovuta al tradimento di Alfonso, Emilia ha deciso di lasciarsi andare e di aprirsi ad un uomo che ultimamente ha fatto breccia nel suo cuore: la storia quindi tra lei e Cesar sembra ora andare a gonfie vele.

Eliseo sparisce dalla circolazione senza lasciare traccia, e questo insospettisce Severo e gli abitanti di Miel Amarga.

Severo Santacruz convince Sol e Lucas a lasciare il paese e rifarsi una vita lontano, ma all’improvviso ricompare Eliseo, che accetta l’offerta della signora Melisa Ramirez de la Prada: rinuncerà veramente e finalmente a Sol?

Alfonso continua a non darsi pace per quanto è accaduto a Rosario, ma per fortuna le condizioni della donna migliorano visibilmente.