Mariah Carey: Potevo stare ad Aspen invece che a Times Square

La serata del capodanno in Times Square ha lasciato strascichi di polemiche per la performance della cantante Mariah Carey.

La diretta non è andata come si voleva e la cantante infastidita, pare dal non funzionamento degli auricolari, ha lasciato andare la musica senza cantare e cercando di far capire agli organizzatori del problema.

Le polemiche non si sono placate fino ad ora, un botta e risposta tra gli organizzatori del veglione di fine d’anno e l’entourage della cantante che sostiene anche che la performance di Mariah sia stata in qualche modo sabotata.

Dall’altra parte l’organizzazione della DCP, Dick Clark Productions, si dice incredula e conferma che l’affermazione dell’entourage della cantante è assolutamente diffamatoria, Mariah Carey però ha tenuto a sottolineare come la performance sia stata gratuita e che lei si sia adoperata per fare un favore.

Secondo le indiscrezioni lanciate dal magazine TMZ, una fonte vicino alla cantante sostiene che le parole in privato siano state più o meno queste: “Potevamo stare ad Aspen in quel momento invece di essere in Times Square che puzzava di fogna”.