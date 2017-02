Tutto è pronto per l’Apple Park, si parte ad aprile?

Tutto è pronto per l’Apple Park, ci sono buone possibilità che partirà nel prossimo mese di aprile.

Sembrava tutto pronto per nuovo progetto del colosso di Cupertino, ma forse c’è ancora qualcosa da mettere a punto.

In ogni caso pare proprio che il campus sarà pronto per l’ingresso ai dipendenti a partire da aprile di quest’anno.

Stiamo parlando di 708.000 metri quadri di gioiello architettonico, quello sognato da Steve Jobs.

Il trasferimento in loco di oltre 12.000 dipendenti richiederà circa sei mesi di tempo.

Nel frattempo, anche nel corso dell’estate proseguirà la costruzione degli edifici previsti dal progetto.

L’idea originale della costruzione era proprio di Steve Jobs. Fu lui a pensarlo in questa forma circolare. La struttura si trova nel bel mezzo della Santa Clara Valley.

L’edificio principale, che ricopre un’area complessiva di 260.000 metri quadri, ha una forma avveniristica ed è dotato di vetrate curve che lo rendono molto suggestivo.

Tim Cook ha recentemente dichiarato: “La vision di Steve per Apple si estendeva ben oltre il tempo che ha trascorso con noi. Ha concepito Apple Park come un centro di innovazione per generazioni a venire. Gli spazi di lavoro e i parchi sono progettati per offrire ispirazione al nostro team e apportare benefici all’ambiente”.