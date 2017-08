Andrea Melchiorre e Giulia Latini sono ufficialmente una coppia

La sua esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi: Giulia Latini ha corteggiato per mesi Luca Onestini, ma il bel tronista, alla fine, le ha preferito un’altra e a lei non è rimasto che tornarsene a casa, con la consapevolezza di aver perso un’occasione.

Ma la bella Giulia non è restata a rimuginare troppo sul rifiuto, e dopo qualche voce su un presunto flirt, presto smentito, con Mattia Marciano, ora sta frequentando un altro ragazzo, inutile dire altro volto noto per chi segue Uomini e Donne e in genere le trasmissioni prodotte da Maria De Filippi.

Il cuore di Giulia batte per per l’aitante Andrea Melchiorre: i due, visti a “Uomini e Donne” in situazioni diverse, si sono ritrovati a lavorare per la stessa agenzia. Uno shooting fotografico sarebbe stato complice del colpo di fulmine tra loro.

L’ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island, tramite Instagram Story, ha rivelato e confermato che lui e la dolce Giulia Latini si stanno frequentando “come due ragazzi di 23 anni”, a dirla con le sue stesse parole. L’uomo, inoltre, ha detto che al momento si stanno solo vedendo e uscendo insieme quindi solamente il tempo ci rivelerà se tra i due nascerà qualcosa di serio.

L’ex corteggiatrice ha invecepubblicato, poche ore fa, una foto di lei e Andrea Melchiorre, in formato polaroid.

“Glielo dite voi che mi manca?!”: questa la descrizione dell’immagine postata dalla Latini. Se da parte di molti sono piovute critiche a questa nuova coppia, accusata di essere in cerca solo di visibilità, tanti sono stati anche i commenti positivi e di incoraggiamento per un amore che sta nascendo.

Cosa ne pensa Luca Onestini di questa nuova storia? La reazione di Luca, di fronte alle notizie riguardanti la nuova storia di Giulia e Andrea, è stata positiva. L’Onestini ha infatti messo mi piace ad un post condiviso da GossipTvofficial su Instagram, in cui parlava appunto delle ultime notizie sulla nuova coppia.