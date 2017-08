Cara Delevingne, per i 25 anni si regala una festa da sogno in Messico

Ostentazione di lusso e ricchezza? Sarà, ma quale 25 enne, a poterselo permettere, non si regalerebbe per il suo compleanno una festa da sogno, in una meta paradisiaca e circondata dagli amici più cari?

La top model anglosassone Cara Delevingne, dopo aver superato anche Kate Moss, è diventata la più ricercata e pagata al mondo, e quindi non è certo il denaro che le manca.

La modella ha compiuto 25 anni il 12 agosto, e per l’occasione ha scelto di organizzare un fine settimana da sogno con le sue amiche più strette in Messico.

Cara non ha badato a spese per andare in Messico e ha affittato un resort nella giungla a 6mila euro a notte pagando 110mila euro in totale.

La Delevingne ha scelto venti tra le sue più intime amiche e si è imbarcata con loro su un aereo, per un weekend all’insegna del divertimento, dell’avventura e del trekking, con una visita alle storiche piramidi a nord della capitale latino americana e una capatina sulla costa per un party in una barca di lusso.

Tra le fortunate invitate al suo party spiccano Scarlett Alexander, la alchimista Sophia Kerrison, la responsabile dei casting per Vogue e GQ Tallulah Bernard, le attrici Jamie Winstone, Josephine De La Baume e Jazzy De Lisser, Niamh Watmore, l’agente musicale Octavia Calthorpre e l’insegnante di yoga Christabel Reed.

Cara Delevingne, che da poco sfoggia una testa rasata a maschiaccio, negli ultimi anni non ha nascosto il suo orientamento sessuale “fluido”, come lei stesso lo ha definito. “Sono fortunatissima di avere amiche così incredibili – scrive su Instagram, a corredo dell’album messicano – Grazie per supportarmi e ispirarmi”.

Sui social, quindi, le amiche e invitate hanno raccontato i momenti più divertenti e significativi della vacanza, dedicando frasi d’amore a Cara.

«Grazie per averci portate qui tutte insieme e averci fatto sentire così amate. Sai quanto tu sia importante per me e tutte noi», ha scritto su Instagram la modella Mary Charteris.