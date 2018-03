Animali infestanti in casa: debellarli è importante per la salute

Quando si vede un piccolo insetto in casa si tende a non farci caso. In realtà anche un singolo esemplare di alcune specie può dare vita a diversi problemi in tutta la casa. Alcuni animali infestanti infatti sono portatori di varie malattie, altri invece possono causare seri problemi del sonno a tutta la famiglia. In molti casi quando si vede un insetto non significa necessariamente essere di fronte ad una vera e propria infestazione. Conviene comunque sempre contattare un’azienda specializzata in disinfestazione milano, in modo che sia possibile valutare la situazione e, se è il caso, provvedere a trovare una soluzione al problema.

Quali insetti e animali

C’è chi ritiene che l’igiene della casa possa risolvere alla radice le problematiche che riguardano le infestazioni da parte di insetti e animali. La realtà è però ben diversa da questa: alcuni insetti e animali vivono in modo parassitario in molte zone abitate; il risultato è che anche in case che sono pulite con grande attenzione e regolarità si possono annidare vari animali infestanti, alcuni dei quali molto dannosi. Stiamo parlando ad esempio di blatte e ratti, che in molte città e agglomerati di grandi dimensioni vivono indisturbati in alcune zone, dove trovano residui di cibo e spazzatura di cui si possono cibare con facilità. Quando le popolazioni di questi animaletti aumentano, grazie alla stagione particolarmente favorevole ad esempio, migrano alla ricerca di cibo attraverso le condutture, che come una vera e propria rete uniscono tutte le abitazioni della zona. Il risultato è che ci si trova la casa infestata da ratti o da blatte in modo improvviso, da un giorno all’altro. Lo stesso può avvenire con le zanzare, che si annidano anche nei parchi e nei giardini. Quando la necessità di trovare una fonte proteica aumenta, dalle zone verdi si spostano verso le abitazioni.

Perché sono nocivi

Tutti sanno bene che alcuni insetti possono essere pericolosi o fastidiosi, in quanto ci possono pungere. Stiamo parlando ad esempio delle vepse o delle zanzare. Il fatto che alcuni insetti e animali infestanti siano nocivi però non deriva da questa loro pessima caratteristica, quanto da qualcosa di molto più sottile e invisibile. Molti insetti e animali infatti possono essere portatori sani di malattie, anche molto gravi. Lo sono le zecche, così come tutti gli insetti che si cibano di sangue, umano o animale; allo stesso modo lo sono i ratti e anche le blatte. Le malattie che portano nelle case sono varie, causate da piccolo microorganismi che vivono nel loro sangue, nelle feci, nella saliva. Oltre a questo i residui dei loro corpi, come la pelle morta o i peli, possono aumentare la gravità di malattie di tipo respiratorio, come ad esempio l’asma. Ci sono anche persone fortemente allergiche al pulviscolo ricco di residui di insetti, cosa che rende gli infestanti ancora più dannosi. Per questi motivi se si vede anche un singolo insetto in casa, o dei residui di feci di ratto, conviene cercare rapidamente una soluzione efficace.